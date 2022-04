UN MICROFONO ALLA GENERAZIONE Z - TUTTO SU OLIVIA RODRIGO, LA POPSTAR 19ENNE CHE HA VINTO 3 GRAMMY - EX STELLINA DISNEY, È NATA E CRESCIUTA IN CALIFORNIA, MA VIENE DA UNA FAMIGLIA IN PARTE FILIPPINA E IN PARTE IRLANDESE-TEDESCA - IL SUO SUCCESSO È ARRIVATO DURANTE LA PANDEMIA E NON SI È ANCORA ESIBITA DAVANTI A UN GRANDE PUBBLICO. SARA' IN GRADO DI REGGERE IL GRANDE PALCO? AH, SAPERLO... - VIDEO