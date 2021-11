IL MILAN L’È SEMPER UN GRAN MILAN - SCONCERTI: “PIOLI CONTRO LA FIORENTINA HA PERSO PER LA PRIMA VOLTA PUNTI, NON POSSIBILITÀ. HA ANZI GIOCATO PERFINO BENE. NON HO VISTO CONFUSIONE O SEGNALI DI CRISI. C'È PERÒ UN DATO: IN DUE GIORNATE LA JUVE HA RECUPERATO 5 PUNTI AL MILAN. SONO GRIDA ANCORA LONTANE, MA SONO SEGNALI. DIVENTA ANCHE PIÙ IMPORTANTE INTER-NAPOLI..."

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

Ho visto una bellissima partita tra una grande squadra e un'altra che ha giocato a sentirsi grande e c'è riuscita. È finita con la prima sconfitta del Milan, ma è stata una partita quasi non calcolabile. Il Milan ha sbagliato molto, ma ha creato anche di più.

La Fiorentina ha giocato un calcio che non conoscevo da questi giocatori, non mi è mai piaciuta molto la Fiorentina di Italiano, ma c'è una crescita, un adattamento, una disciplina e una prosecuzione atletica che non c'è mai stata, e questo è senz'altro merito dell’allenatore.

Che effetto avrà sul Milan? Ha perso per la prima volta punti, non possibilità. Ha anzi giocato perfino bene, ha preso un gol da Tatarusanu che sapevamo non essere perfetto, ne ha subiti tre bellissimi da Vlahovic e Saponara.

La Fiorentina ha questi colpi, li ha messi tutti in porta in una volta sola. Leao è stato il migliore, ma li ha messi fuori. La consolazione è che è tornato Ibrahimovic. Impressionanti calma e facilità con cui segna gol diversi.

Adesso diventa anche più importante Inter-Napoli di stasera perché l'Inter può finire fuori strada ma anche ridarsi un campionato. Il discorso è quasi soltanto aritmetico, il Milan non è stato travolto, è stato vivo, perfino creativo, ha trovato un grande collettivo per avversario e un paio di giocatori di livello diverso, a partire da Vlahovic per proseguire con Saponara.

Ma non ho visto confusione o segnali di crisi. C'è però un dato: in due giornate la Juve ha recuperato 5 punti al Milan, quello che non era successo in undici giornate è arrivato tutto insieme. Sono grida ancora lontane, ma sono segnali.

La Juve è cresciuta. Con la Lazio ha trovato la sua partita perfetta, subito in vantaggio, tutto il resto in contropiede. Ma la squadra è diversa, ora ha tre centrocampisti in forma e di caratteristiche diverse, non più mediani. Rabiot e McKennie aiutano Locatelli a guidare il gioco. Questo ha migliorato l'autostima della squadra, la convinzione, si è come ascoltato il rumore del nuovo equilibrio.

In una partita, in un torneo, per esempio la Champions, la Juve è in gara. In campionato non credo, ma spero che chi legge non sia tra quelli che chiedono sempre e soltanto pronostici. Per quello c'è il futuro. Il presente dice che si è rotta una fase di campionato, vedremo da oggi chi avrà la forza di ricomporlo e l'urgenza di farselo scappare. Nel dubbio terrei conto del ritorno dell'Atalanta che ha ritrovato i suoi titolari e trova ogni partita i gol di Zapata. Sta rimontando anche Bergamo ed è una squadra tra le poche complete.