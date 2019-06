MILAN, A VOLTE RITORNANO! BOBAN E MALDINI NELLA DIRIGENZA - IL CROATO, GIA’ BRACCIO DESTRO DI INFANTINO, HA LASCIATO LA FIFA E SARÀ IL DIRETTORE OPERATIVO MENTRE PAOLINO SARÀ IL DIRETTORE TECNICO – BOBAN: “QUANDO MALDINI MI HA CHIAMATO PER AVERE LA MIA DISPONIBILITÀ, SONO SALITO IN MACCHINA E SONO ANDATO A MILANO A CASA SUA, IN PIENA NOTTE”

Zvonimir Boban torna al Milan. A dare l'annuncio è la Fifa, che comunica l'addio del 50enne ex giocatore croato come vice segretario generale. Boban ha accettato l'incarico di Chief Football Officer (direttore operativo) che gli è stato offerto dai rossoneri. Il club ha anche annunciato l’ufficialità di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico.

Boban aveva iniziato a lavorare nella Fifa come braccio destro di Gianni Infantino e vice segretario generale nel 2016. "Sarò sempre grato al presidente Infantino per l'opportunità che mi ha dato dopo la sua elezione - le parole di congedo dell'ex giocatore croato - Fedele al suo manifesto di riportare il calcio nella Fifa e la Fifa nel calcio, ha avuto il coraggio di affidare a un ex giocatore un ruolo così ampio all'interno della Federazione. È stato un onore e un privilegio aver lavorato su progetti importante che hanno permesso alla Fifa di tornare al posto giusto, lontana dagli scandali e da un'immagine che era stata offuscata.

Guardandomi indietro, mi sento realmente soddisfatto del contributo dato ai grandi cambiamenti che ci sono stati negli ultimi tre anni". Boban, che in questi anni si è occupato del nuovo format del Mondiale per club, del processo di candidatura per i Mondiali del 2026 e anche del progetto Var, torna dunque nel club dove ha giocato dal 1992 al 2001, vincendo 4 scudetti e una Champions. "Non potrò mai ringraziare abbastanza Zvonimir per tutto quello che ha fatto per la Fifa e per il calcio - lo saluta Infantino - Il suo impegno e il suo entusiasmo sono incredibili, è stato una risorsa inestimabile per noi. Nessuno incarna il calcio meglio di lui, che ha sempre lavorato per il bene di questo sport".

“È estremamente difficile lasciare la Fifa ma ho seguito il mio cuore e la mia passione nel prendere questa decisione, così come avevo fatto tre anni fa, accettando la sfida di unirmi alla Fifa. Il Milan è la mia famiglia, Milano e l'Italia sono la mia casa. Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il mio contributo per riportarlo lì dove deve essere - le parole di Boban - Deve essere un club protagonista e vincente, perché questa è l'unica natura della sua storia. Ed è la natura del tifo dei nostri tifosi. Darò tutto me stesso per questa causa e per i nostri colori rossoneri. Quando Paolo mi ha chiamato per avere la mia disponibilità, sono salito in macchina e sono andato a Milano a casa sua, in piena notte, per capire lo stato delle cose. Dopo aver parlato con Ivan e la proprietà, tutto era chiaro ed eccomi qua, nella città, nel mio club che amo e nella terra che mi ha dato tanto. Spero di poter ripagare tanta fiducia”.

Inizia, dunque, una nuova avventura per l'ex capitano rossonero già dirigente nella scorsa stagione. Da oggi, però, Paolo Maldini è ufficialmente il nuovo direttore tecnico del club. "In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer Zvonimir Boban", sottolinea la società che poi si sofferma sul profilo del nuovo dt. "L'ex capitano rossonero, dopo venticinque anni di gloriosa carriera da giocatore, passa così dal ruolo di direttore dello Sviluppo Strategico dell'Area Sportiva alla direzione tecnica della stessa, occupandosi pertanto di tutte le sue attività e le priorità del momento, rappresentate dalla campagna trasferimenti, la pianificazione dei vari settori in vista del raduni estivi e degli impegni di precampionato. "Paolo esprime qualità e valori che sono alla base del nostro club - ha dichiarato l'amministratore delegato Ivan Gazidis - Sono felice di averlo alla guida della nostra area sportiva. Con lui potremo puntare alla costruzione di un club moderno formato da professionisti di altissima qualità”. (Italpress)

