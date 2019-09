MILANISTI AGGRAPPATI ALLA BORSETTA - ''REPUBBLICA'' TORNA SUL RUMOR: ELLIOTT TRATTA LA CESSIONE DELLA SQUADRA A BERNARD ARNAULT, UOMO PIÙ RICCO D'EUROPA E PROPRIETARIO DEL GIGANTE DEL LUSSO LVMH - L'ASSENZA IN TRIBUNA DELLA FAMIGLIA SINGER DURANTE IL DERBY HA ALIMENTATO LE VOCI DA PARIGI. I SEI PUNTI IN CINQUE PARTITE NON AIUTANO PER LA TRATTATIVA: LA CIFRA BASE PER LA VENDITA SAREBBE SCESA A…

giampaolo spalletti

Luca Pagni per ''la Repubblica''

Bernard Arnault, proprietario del gruppo del lusso LVMH, il più importante al mondo, è ormai la speranza alla quale si aggrappano i milanisti. Negli ambienti parigini della moda, da un paio di mesi, l' imprenditore viene infatti associato al rilancio del Milan, anche se la multinazionale smentisce le voci: sulla trattativa per l' acquisto del club prossima alla chiusura entro fine 2019 e sul progetto per il 2020-21 affidato a un allenatore del profilo di Massimiliano Allegri. L' attuale proprietario, il fondo americano Elliott, si professa a sua volta impegnato nel progetto del nuovo stadio di San Siro con l' Inter. Di sicuro il club deve correggere la rotta Champions.

charlene di monaco con bernard e delphine arnault

La sbaglia da 6 anni e anche stavolta è salpato controvento: 3 sconfitte in 5 giornate, peggio solo Spal e Sampdoria. Ma la vera domanda dei tifosi non è sulla sorte di Giampaolo, al quale Boban e Maldini hanno rinnovato pubblico sostegno, dopo la rimonta subita in casa del Torino e le critiche per la sostituzione Leao-Bonaventura. L' allenatore sa bene di non potere contare soltanto sui progressi di gioco: prima della sosta, contro Fiorentina e Genoa, servono punti: «So di dipendere dai risultati ».

La tradizione iconoclasta, innaffiata da internet, vuole la sua panchina già in bilico, con Ranieri e Spalletti nei pressi. Assodato che Gattuso, sfiorata la Champions, lasciò per l' assenza di garanzie sul rafforzamento della squadra e che Giampaolo è approdato al suo stesso 4-3-3, schierando nel buon primo tempo di Torino i nuovi Bennacer, Hernandez e Leao, la vera domanda dei milanisti è sulla rotta del club: dove sta andando il Milan con il fondo Elliott al timone, dopo il naufragio del cinese Yonghong Li tra gli iceberg in cui lo aveva lasciato Berlusconi?

bernard arnault fondazione luis vuitton

L' assenza in tribuna della famiglia Singer, durante il derby, che per chi gestisce una squadra senza coppe è tra le poche partite da non mancare, ha alimentato le voci da Parigi. La cifra base per la vendita sarebbe scesa a 960 milioni, da 1,2 miliardi. Una grande banca d' investimento di Londra sarebbe tra gli advisor.

Il temporaneo rallentamento della trattativa dipenderebbe dal minuzioso controllo su alcune voci del bilancio del club. Il varo del progetto sportivo sarebbe a giugno 2020, per tornare sul tetto d' Italia e d' Europa con Allegri, che però è seriamente corteggiato da Psg e Real Madrid per questa stagione. Infine, la ragione che potrebbe indurre Arnault a investire nel calcio, industria fin qui lontana dai suoi interessi, è legata alle nuove congiunture della finanza europea.

Bernard Arnault chief exe

Con la Brexit, l' asse finanziario si è spostato, frazionandosi tra Parigi, Francoforte e Milano. La competizione economica non è più tra nazioni, ma tra grandi metropoli. E Milano, con le sue sfilate, con il successo del Salone del Mobile dopo quello dell' Expo e con l' Olimpiade invernale 2026 come prossima vetrina, è tra le città che più attirano investimenti da tutto il mondo e meta del turismo di qualità: musei, centro storico, quadrilatero della moda, nuovi quartieri che hanno cambiato la skyline cittadina. Con tutti i condizionali del caso, dunque, anche l' industria italiana del calcio a Milano è un grande business potenziale e l' Inter è già occupata.

PAUL SINGER ELLIOTT MILAN

Il Milan trascina il progetto stadio: ha già commissionato due sondaggi, in cui prevalgono i favorevoli a un nuovo San Siro. Il presidente Scaroni ripete il mantra dell' aumento dei ricavi. In realtà, per quanto tecnologicamente avanzato e ricco di ristoranti, negozi, sky box affittati a peso d' oro, garantirebbe 100-120 milioni di euro, dagli attuali 30-35, in linea con Bayern o Arsenal. Inoltre, non sarebbe pronto prima del 2024. Elliott è un proprietario di passaggio: l' avvio del progetto stadio serve verosimilmente per rendere più appetibile la futura vendita, aumentando il valore del club. Il 10 ottobre, col pronunciamento del Comune sull' interesse pubblico del progetto, non è una data fatidica soltanto per lo stadio. Lo è anche per il futuro del Milan.

ANDREW E PAUL SINGER milan inter musacchio romagnoli giampaolo