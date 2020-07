24 lug 2020 18:47

A MILANO COME SIAMO MESSI? IL PAPA’ DI LEO PRENDE CASA A MILANO E I TIFOSI DELL’INTER SOGNANO. DALLA SPAGNA SMENTISCONO TRATTATIVE, PER I NERAZZURRI È 'UTOPIA' - JORGE MESSI GESTISCE IL PATRIMONIO DEL SEI VOLTE PALLONE D'ORO, E NON È DA ESCLUDERE CHE LA NUOVA RESIDENZA MILANESE SIA LEGATA A INTERESSI ECONOMICI, ANCHE ALLA LUCE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER CHI SI TRASFERISCE IN ITALIA