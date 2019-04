MILINKOVIC,CHE COMBINI? LAZIO KO CON IL CHIEVO GIA’ RETROCESSO – IL CENTROCAMPISTA SERBO RIFILA UN CALCIONE A STEPINSKI: ESPULSO – LE SCUSE SU INSTAGRAM: "NON ACCADRA’ MAI PIU’" – INZAGHI: “UNA PARTITA SEGNATA DAL ROSSO A MILINKOVIC. QUESTA SCONFITTA COMPROMETTE IL NOSTRO CAMMINO EUROPEO” – VIGNATO-GOL E QUEL SIPARIETTO CON TOTTI CHE DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL

Da www.corrieredellosport.it

Scorpacciata di Serie A prima di Pasqua, un sabato santo che toglie il sorriso alla Lazio, sconfitta in casa dal Chievo già retrocesso, e che la allontana sensibilmente dalla corsa al quarto posto. Bene il Bologna, invece, di prepotenza contro la Sampdoria vince 3-0 e si tira su in classifica, così come il Torino che grazie al destro di Ansaldi sbanca Marassi e supera il Genoa. Lo scontro salvezza tra Empoli e Spal lo portano a casa gli estensi, poker ai toscani che vale tanto. Il Cagliari batte il Frosinone di misura con Joao Pedro, pareggio tra Udinese e Sassuolo.

Suicidio della Lazio in casa col Chievo, che in due minuti segna con Vignato ed Hetemaj mettendo in ghiaccio una gara mai giocata dai padroni di casa. Biancocelesti sottotono, Semper non è mai chiamato in causa. L'unico sussulto del primo tempo lo regala Milinkovic e non per una giocata, ma per il rosso che rimedia al 34' per un calcione rifilato a Stepinski. Tra i due c'era stato un normale duello di gioco, nulla che potesse far immaginare una reazione di questo tipo da parte del serbo.

LE SCUSE DI MILINKOVIC

«Voglio chiedere scusa a tutti i miei compagni, tifosi e a tutto il popolo laziale. Non accadrà mai più, mi dispiace che sia successo in un momento così difficile, voglio dimenticarlo il prima possibile. Non molliamo e andiamo avanti fino alla fine!», il messaggio di Milinkovic.

