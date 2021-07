I MINISTRI DELLA DIFESA - CHIELLINI E BONUCCI SONO GLI ULTIMI ESEMPI DEL MODO DI MARCARE ALL’ITALIANA - SECONDO MOURINHO “POTREBBERO TENERE UN CORSO AD HARVARD”, IL TEDESCO SCHWEINSTEIGER LI HA DEFINITI ANCORA “I MIGLIORI CENTRALI DEL MONDO” - CHIELLINI: “IL GUARDIOLISMO HA SNATURATO IL MODO DI INTERPRETARE IL RUOLO, OGGI I RAGAZZI NON NON HANNO LA MINIMA IDEA DI COME FARE UN UNO CONTRO UNO...”

Guglielmo Buccheri per “La Stampa”

giorgio chiellini e leonardo bonucci

Se l'attaccante è fisico il duello va da sé e sono scintille. Ma se il centravanti è un tipo rapido va fermato con la testa e, soprattutto, conoscendolo in anticipo. La lezione è della coppia che Josè Mourinho definì «da Harvard dove potrebbero tenere un corso universitario sulle tecniche di difesa...».

giorgio chiellini e leonardo bonucci in nazionale

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, il bello dell'Italia dentro la grande bellezza di una Nazionale in parte rivoluzionaria (gioco e coraggio), in parte aggrappata ad una storia, la nostra, dove la difesa ci ha sempre salvato e dove senza difesa non saremmo saliti in cima al mondo.

giorgio chiellini e leonardo bonucci con la maglia della nazionale

Giorgio e Leo, Leo e Giorgio: Lukaku è spinto fuori dalla scena. A Monaco è andata così e, a Monaco, l'Italia ha dato un senso alla sua storia. Chiellini, a metà agosto, festeggerà 37 anni, Bonucci ne ha tre di meno: c'è un punto di ritorno nel calcio globale, e quindi anche in Italia, dove, per i nostri senatori, qualcosa si è inceppato e l'arte del difendere ha subito una brusca frenata.

giorgio chiellini e leonardo bonucci con domenico berardi

«Il guardiolismo - ripete quando può Chiellini - ha snaturato il modo di interpretare il ruolo e, per noi, quello che ci ha portato in fondo alle grandi manifestazioni per anni. C'è un buco generazionale nei difensori: ormai i ragazzi arrivano in A che sanno passare la palla o fare un lancio di quaranta metri, ma non hanno la minima idea di come fare un uno contro uno…».

giorgio chiellini e leonardo bonucci

L'uno contro uno è virtù sempre più rara ed apprezzata, soprattutto da chi guarda alla coppia più bella da lontano. Una virtù che, contro il Belgio, ci ha ricordato di avere tra le mani un'arte da coltivare e che il nuovo calcio mette in pericolo: se lo stesso Pep Guardiola impressionava il mondo alla guida del Barcellona poteva farlo perché Puyol e Piqué garantivano certezze e credibilità alla fase difensiva, trasmettevano quella serenità necessaria per pensare solo ad attaccare con continuità.

bonucci chiellini

Se l'Italia non sbanda c'è un motivo. E se l'Italia può sognare c'è una ragione: Chiellini è conoscenza, Bonucci eleganza e, i due, si muovono in armonia. Chiellini si è trasformato nella notte della verità ed è andato oltre i propri limiti fisici perché non al meglio: non ci sarebbe sorpresa se il nostro capitano dovesse tirare il fiato e far riposare i muscoli martedì a Wembley con la Spagna per tornare in vetrina nell'eventuale finale tra una settimana.

Bonucci ha chiuso il cerchio dove le leggerezze, frutto di troppa familiarità con il ruolo, non hanno spazio: il suo confine temporale in azzurro può arrivare al Mondiale in Qatar del 2022, ma vincere con il compagno di una carriera avrebbe un sapore speciale.

Il Belgio è a casa, il mondo ci applaude ed applaude due volti noti, molto noti. Per Mourinho si tratta di professori nella materia, per noi della continuità di una tradizione che dà equilibrio e forza anche alla Nazionale meno conservatrice della storia recente. Si torna a Wembley per inseguire la quarta finale continentale nel torneo, per noi, più avaro. Con l'arte di difendere.

CHIELLINI E BONUCCI NELLA CRIOSAUNA chiellini bonucci BONUCCI CHIELLINI BONUCCI CHIELLINI. BONUCCI CHIELLINI BARZAGLI BONUCCI E CHIELLINI OLD