BORIS, UNA GAFFE DOPO L’ALTRA - JOHNSON VA IN VACANZA IN SCOZIA MA PIANTA LA TENDA SU UN TERRENO PRIVATO - IL PROPRIETARIO SI È INFURIATO PERCHÉ NON AVEVA DATO L'AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE LO SPAZIO - NON SOLO: IL PREMIER BRITANNICO HA ACCESO UN FUOCO SU UN TERRENO ASCIUTTO, NONCURANTE DEL RISCHIO DI INCENDIO; INVECE DI USARE IL CANCELLO HA SCAVALCATO LA RECINZIONE E, ANDANDO VIA, HA LASCIATO IL CAOS E GLI AGENTI DELLA SECURITY SONO STATI COSTRETTI A METTERE A POSTO…