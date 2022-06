È UN MIRACOLO CHE A PARIGI NON CI SIA SCAPPATO IL MORTO - AI TIFOSI DEL LIVERPOOL IL CAOS ALLO STADE DE FRANCE, PRIMA DELLA FINALE DI CHAMPIONS, HA RICORDATO LA TRAGEDIA DI HILLSBOUROUGH DEL 1989, QUANDO MORIRONO 96 PERSONE – IL CAMPIONE DI MMA PADDY PIMBLETT: “UNA GUERRA, ORGANIZZAZIONE TERRIBILE. LA POLIZIA LANCIAVA GAS LACRIMOGENI, GLI STEWARD CI RUBAVANO I BIGLIETTI PER RIVENDERLI. ALL’USCITA BANDE DI FRANCESI CI HANNO AGGREDITO COI MACHETE. POLIZIA ZERO”. IL MINISTRO DEGLI INTERNI TRANSALPINO, GERALD DARMANIN, DICE CHE È COLPA DEI TIFOSI DEL LIVERPOOL - “UNA BUGIA IGNOBILE” – VIDEO

«Allo Stade de France i francesi ci hanno aggredito coi machete dopo la partita. Polizia zero», Rmc Sport intervista Paddy Pimblett, un campione di arti marziali MMA: tifosissimo del Liverpool, era allo Stade de France, sabato sera, per la finale di Champions League. Dice di non avere mai avuto più paura per la sua vita di quella sera.

«Quando abbiamo lasciato lo stadio, c’erano gruppi di trenta persone che correvano ovunque. Alcuni di loro avevano armi, machete, coltelli, sbarre di ferro… Dovevamo solo cercare di andarcene da quel posto. Le persone sono buttate a terra, derubate dei loro orologi e degli effetti personali. Ad alcuni hanno strappato le borse. Prima della partita, ho visto anche persone alle quali sono stati strappati biglietti. Ma è stato dopo la partita, all’uscita dallo stadio, il peggio. Entrare allo stadio è stato già complicato. La polizia lanciava gas lacrimogeni contro tutti. Nel percorso che abbiamo attraversato per arrivare allo stadio, hanno bloccato e schiacciato migliaia di persone. E quando abbiamo chiesto agli agenti di polizia cosa stava succedendo, ci hanno riso in faccia. Come ho detto, non ho mai avuto più paura per la mia sicurezza e la sicurezza delle persone intorno a me di quando sono uscito da quello stadio sabato sera».

Come sei riuscito a evitare gli assalti all’uscita dello stadio?

«Ero con mio zio e i miei amici. Uno di loro aveva 50 anni, gli altri 19 e 23. Abbiamo deciso di attaccarci l’un l’altro per proteggerci. Un gruppo di irlandesi mi ha riconosciuto, erano in sei, e si sono uniti a noi. Siamo stati fortunati ad essere una dozzina perché queste bande, e non lo so se erano locali ma erano persone che vivevano intorno a Saint-Denis, ci hanno guardato e quando hanno visto quanti eravamo non sono venuti a disturbarci. Correvano davanti a noi e gridavano ‘Hala Madrid!’. Non aveva alcun senso perché erano francesi! Abbiamo continuato a camminare e un vecchio e i suoi due amici si sono avvicinati noi e hanno chiesto se potevano accompagnarci. Quando gli ho chiesto se stava bene, ha detto, ‘Non proprio’. Gli ho chiesto perché e lui ha detto: “Sono stato gettato a terra, uno di questi cani mi ha strappato la borsa e mi ha svuotato le tasche”».

Qual è la cosa peggiore che hai visto, sabato sera?

«C’erano persone che correvano ovunque con i machete! L’ho detto per alcuni giorni: l’unica cosa che posso paragonare a questo è il film American Nightmare. Hai visto questo film? Quello in cui possiamo fare tutto per dodici ore? Sembrava così. Questa è stata la mia impressione. Non c’erano più leggi, potevi fare quello che volevi».

Hai visto agenti di polizia sulla strada tra lo stadio e la stazione della metropolitana?

«Ad essere onesti, no, non ne ho visti molti. La prima volta che ho visto la polizia era accanto agli autobus per i tifosi del Liverpool, che si trovavano a venti minuti a piedi. Era pazzesco perché c’era un gruppo di una cinquantina di uomini intorno a un autobus che cercava di andarsene ma non glielo lasciavano fare. I tifosi sono andati davanti al bus per cercare di spingerli via, ma lui non riusciva a partire.

La finestra della porta dell’autobus era stata rotta e l’autista non sapeva cosa fare perché li avrebbero schiacciati se si fosse spostato in avanti e ovviamente non voleva farlo. Queste persone erano in piedi di fronte all’autobus e penso che volessero che le persone che erano dentro uscissero per aggredirli e rubare le loro cose. E quando la polizia è arrivata, invece di venire nel luogo in cui stava accadendo per fermare tutto questo, ha continuato la loro strada lungo la strada passando davanti come se nulla fosse».

Secondo te quello che dice il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, sulla responsabilità dei tifosi del Liverpool sono bugie?

«Una bugia totale ed enorme. Quest’uomo dovrebbe dimettersi perché è disgustoso e spregevole. È così facile usare i tifosi del Liverpool come capri espiatori… Quando sono arrivato con il mio biglietto, che avevo ricevuto direttamente dal club di Liverpool, lo steward ha cercato di dirmi che il mio biglietto era falso! Lo ha scansionato e mi ha detto che era un falso. Ho reagito dicendogli che non era possibile perché lo avevo ottenuto attraverso il club. Lui mi ha risposto: ‘Oh, sì, ok… e me l’ha restituito. Penso che sia successo a molte altre persone: erano spaventati, non reagivano, lo steward tratteneva il biglietto e lo rivendeva a qualcun altro».

Ci sta dicendo che gli steward hanno rubato i biglietti ad alcuni tifosi del Liverpool?

«Sì. Hanno preso i biglietti della gente dicendo loro che erano falsi quando non lo erano. Penso che sia quello che è successo a Andy Robertson e al suo amico a cui aveva dato un biglietto. Non ho mai sperimentato nulla di simile prima».

Racconta le aggressioni in metropolitana.

«Una persona che conosco, che era con suo figlio quattordicenne, era nella stazione della metropolitana e un uomo si è presentato davanti a lui e ha iniziato a parlargli male. Lo ha spinto via, ma quello ha cercato di schiaffeggiarlo. È riuscito ad evitarlo facendo un passo indietro ma quando gli è passata la sua mano davanti ha visto che aveva la lama di un rasoio conficcata tra le dita! Gli ha mancato la faccia di pochi centimetri».

Il problema, sabato, non erano i tifosi del Liverpool, come vogliono far credere i francesi, dice, ma una cattiva organizzazione della polizia.

«Sabato sera il problema è stato una cattiva organizzazione della polizia, che non sapeva cosa stava facendo e mancava di agenti sul posto. Nel complesso, l’organizzazione è stata terribile».

Tornerai allo Stade de France se il Liverpool giocherà di nuovo lì in futuro?

«No. Non tornerò mai più in questo stadio. Mai. Non andrò nemmeno a Parigi con la mia fidanzata dopo quello che ho passato. Al massimo uno o due giorni di permanenza nel centro della città, giusto il tempo di andare a vedere la Torre Eiffel e il Louvre».

Il governo francese parla dei tifosi inglesi come dei teppisti che vanno a vedere le partite, come reagisci? Come sono rimasti segnati i tifosi dal dramma di Hillsborough?

«È pazzesco perché la gente guarda vecchi film e pensa che il teppismo sia ancora una cosa nel calcio attuale quando non lo è. Nessuno va più a una partita di calcio per combattere, tranne forse nei piccoli campionati. Se ti beccano a combattere in una partita di calcio, prendi una condanna a cinque anni. Queste cose non accadono più in Gran Bretagna. Quando vado ad Anfield o in qualsiasi altro posto, non lo vedo mai. E le dichiarazioni che ho visto negli ultimi giorni in bocca ai politici francesi sono semplicemente disgustose. Quel politico sul palco che dice solo cazzate…. Mentono».

Continua:

«Queste persone stanno coprendo le cose. Pensavo che l’avessimo superato. Ho pensato che dal 2000, con la migliore tecnologia a nostra disposizione, il governo non sarebbe più stato in grado di coprire cose come questa. Ma lo fanno ancora, nonostante tutte le prove che sono uscite, i video, ecc. Alcuni dicono anche che solo i tifosi del Liverpool hanno avuto problemi. Non è vero. Ho visto un sacco di discussioni su Twitter di tifosi fan che dicevano che la loro auto era stata rubata, che erano stati attaccati fuori dallo stadio. Tutto questo mi sta facendo impazzire. Sto pensando di fare un podcast su questa finale, invitando le persone che hanno avuto momenti difficili lì a raccontarli».

Continua a rimarcare la cattiva organizzazione della partita.

«Mi ci è voluto un tempo pazzesco per arrivare alla zona riservata ai tifosi, perché la polizia non permetteva di attraversare certe strade. Ma quando sei arrivato allo stadio, era solo il caos. Era come se nessuno sapesse cosa stava facendo».

Hai avuto problemi all’interno della metropolitana dopo la partita?

«Non sono riuscito a prendere la metropolitana. E sono felice di non esserci riuscito. Tutti quelli con cui ho parlato mi hanno detto che c’erano molti borseggiatori, che i loro telefoni erano stati rubati e cose del genere, che le persone venivano attaccate o che gli veniva puntato contro un coltello. Sono felice di averlo evitato. La nostra idea era di partire il prima possibile. Non siamo riusciti a trovare un taxi, così abbiamo camminato per un’ora. Quando ci siamo girati, potevamo ancora vedere lo stadio, era pazzesco, ma abbiamo camminato il più lontano possibile dallo stadio in modo da poter trovare un taxi. Credo di averne trovato uno all’1.30 del mattino. E prima, ci siamo guardati continuamente attorno mentre camminavamo. Avevo il mio orologio addosso e mi tiravo giù le maniche in modo che non fossero visibili perché temevo che mi avrebbero tagliato la mano per prenderlo».

Dice di non aver mai vissuto niente del genere.

«Non posso paragonarla a nessuna partita a cui sia stato in vita mia. Non avevo mai sperimentato qualcosa di simile prima. Anche col Benfica, dove non siamo riusciti ad entrare nello stadio fino a un quarto d’ora dopo il calcio d’inizio e la polizia non era molto accogliente, non è stato così. All’uscita dello stadio del Benfica ci hanno fatti camminare come un gregge di pecore, ma è sempre meglio che essere attaccati da un gran numero di persone».

Da quello che hai visto, è possibile che ci fossero 30.000 tifosi con biglietti falsi o senza biglietti, come sostiene il governo francese?

«È assolutamente impossibile. Non riesco nemmeno a capire come qualcuno avrebbe potuto avere 40.000 biglietti falsi fatti in tre settimane! Chi fa questi biglietti falsi?».

Il ministro dello Sport francese ha detto che uno dei problemi è stato conoscere il nome delle due finaliste solo all’inizio di maggio. Che ne pensi?

«Tutto questo non ha nulla a che fare con quello che è successo. Niente. È la vostra organizzazione che ha fatto un casino. E la Francia ospiterà la Coppa del Mondo di rugby il prossimo anno e le Olimpiadi nel 2024? Non possono farcela. O almeno, non organizzate partite in questo stadio! Non potevo credere a quello che stavo vedendo quando sono arrivato. Non mi aspettavo che questo posto assomigliasse a questo».

Conclude:

«Quando sono uscito dallo stadio sabato, era come se fosse appena scoppiata una guerra. Non c’erano più leggi. Era così».

