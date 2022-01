18 gen 2022 18:00

MISTER, POSA IL FIASCO! - LA FOLLE INTERVISTA DI MARK MOLESLEY, ALLENATORE DI UNA SQUADRA DI QUINTA SERIE INGLESE, RILASCIATA AI CANALI UFFICIALI DELLA SOCIETÀ – "SE UN ALBERO CADE E NON C'È NESSUNO LÌ A SENTIRLO CADERE, FA RUMORE? UN PINGUINO PUÒ AVERE FREDDO? IN QUALE DIREZIONE FLUISCE L'ACQUA DELLA VASCA QUANDO LEVI IL TAPPO?” - E POI EQUAZIONI, CAPELLI E CANI PARLANTI (PECCATO CHE NON CI SIA PIU' "MAI DIRE GOL") - VIDEO