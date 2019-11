MISTERO FLORENZI: VA VIA A GENNAIO? - NELLA ROMA TROVA POCO SPAZIO: FONSECA COL PARMA GLI HA PREFERITO SANTON E LO DEFINISCE “UN’OPZIONE” (MENTRE IL CT MANCINI LO RITIENE “FONDAMENTALE”) – L’ULTIMA DA TITOLARE CON LA SAMP QUANDO KOLAROV LO SGRIDO’ (VIDEO) - IPOTESI DI SCAMBIO CON HYSAJ DEL NAPOLI (MA PER IL TERZINO DE LAURENTIIS CHIEDE 25 MILIONI) – IL DS GIALLOROSSO PETRACHI A CACCIA DI ATTACCANTI: IDEA KEAN

Roberto Maida per corrieredellosport.it

Mai come nel prossimo mercato, la Roma giocherà a carte scoperte. Compatibilmente con le risorse disponibili, e di conseguenza con le cessioni, Petrachi vuole consegnare a Fonseca almeno un paio di rinforzi a gennaio: un terzino destro e un vice Dzeko.

Sul primo fronte molto dipende da Florenzi, che ormai è confinato nell’isola della panchina. Il procuratore Lucci si è messo al lavoro per cercargli una squadra, sta studiando se sia fattibile uno scambio alla pari con Politano, ma l’operazione è piuttosto complicata.

Dalla partenza di Florenzi, che potrebbe produrre un’interessante plusvalenza da anticipare sui sacrifici necessari a giugno, dipende l’investimento su Hysaj, già scelto come erede per la fascia. In realtà Roma e Napoli stanno pensando anche a un possibile scambio, che converrebbe a entrambe le squadre sotto il profilo tecnico. Ma l’accordo sui cartellini è lontano, soprattutto se De Laurentiis continua a chiedere 25 milioni per il capitano dell’Albania.

KEAN ALLA ROMA: L'ULTIMA IDEA DI PETRACHI

Roberto Maida per corrieredellosport.it

Alla Roma è in arrivo anche un attaccante centrale. In prestito. Si è parlato nelle ultime ore di Seferovic, ex Fiorentina ora al Benfica, ma c’è un altro nome che potrebbe fare al caso della Roma: l’argentino Facundo Ferreyra, detto El Chucky, ex pupillo di Fonseca allo Shakhtar.

Anche lui è di proprietà del Benfica ma adesso gioca nella Liga, in prestito all’Espanyol. Petrachi lo segue da qualche anno e ha anzi detto di essersi innamorato del gioco di Fonseca da ds del Torino proprio nell’ambito di un interessamento per Ferreyra. Considerando che in Spagna non sta andando molto bene (solo 1 gol in campionato) potrebbe tornare sul mercato e fare al caso della Roma.

Kean, ipotesi prestito dall'Everton

Ancora più intrigante sarebbe strappare all’Everton il prestito di Moise Kean, che non si è ambientato in Inghilterra. Petrachi ci sta provando.

FLORENZI: VIA A GENNAIO?

Da https://www.romatoday.it

Alessandro Florenzi e la Roma sono ad un bivio. Il giocatore sta trovando poco spazio nella squadra di Paulo Fonseca che gli preserisce, addirittura, Davide Santon.

E così nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra il procuratore del giocatore, Lucci, e Petrachi per ragionare assieme sul futuro di Florenzi, calciatore simbolo della compagine giallorossa convocato dal ct Mancini per il doppio impegno della Nazionale contro Bosnia e Armenia.

Nel caso si dovesse concretizzare un futuro lontano da Roma Florenzi ha diversi estimatori, si parla dell'Inter di Antonio Conte oltre che di Sampdoria e Cagliari disposte ad accoglierlo già a gennaio con la formula del prestito. A strizzagli l'occhio anche il Lione di Rudi Garcia.

Segnali distensivi nelle ultime ore sono arrivati da Nyon dove il tecnico Fonseca ha partecipato all'Elite Club Coaches Forum. A una domanda sulle parole di Mancini che ha definito Florenzi "fondamentale" per l'Italia, il portoghese ha replicato: "Sono opinioni, per me lui è molto importante. In questo momento per me resta una opzione, ma vi garantisco che non c'è nessun problema"

