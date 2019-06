MISTERO LUIS ENRIQUE: NELLE ULTIME PARTITE E’ RIMASTO A CASA “PER MOTIVI FAMILIARI DI FORZA MAGGIORE”, PER LA SPAGNA L’IPOTESI DI UN NUOVO CT – “NON È ANCORA STATO DECISO NULLA”, SPIEGA IL DIRETTORE TECNICO DELLA NAZIONALE IBERICA…

Salvatore Riggio per corriere.it

Le preoccupazioni attorno a Luis Enrique si fanno sempre più fitte. L’ex tecnico di Roma e Barcellona e attuale c.t. della Spagna, non era in panchina nelle due partite valide per le qualificazioni a Euro 2020.

Out sia contro le Isole Far Oer (7 giugno, vittoria per 4-1 delle Furie Rosse) sia contro la Svezia (10 giugno, successo per 3-0) per «motivi familiari di forma maggiore», come già aveva spiegato la Federazione a suo tempo, quando il 26 marzo Luis Enrique non era in panchina contro Malta (vittoria in trasferta per 2-0). Al suo posto Robert Moreno (collaboratore fidato del c.t. dai tempi del Barcellona B), mentre Lucho ha guidato a distanza facendo fronte ai suoi problemi personali.

Ora cosa potrà accadere? C’è chi ipotizza che a settembre la Spagna possa cambiare allenatore: «Non è ancora stato deciso nulla, non sono state fissate scadenze perché noi non consideriamo un cambio in panchina», l’intervento di José Molina, direttore tecnico della Nazionale iberica.

Dichiarazioni che non sono bastate per chiudere il caso. Anche perché dalla prima defezione sono passati tre mesi e quindi c’è chi aspetta una decisione di Luis Enrique. Al momento, tutto è rimandato a settembre quando la Spagna andrà in Romania (il 5) e poi ospiterà le Isole Far Oer (l’8). C.t. e Federazione prenderanno una scelta assieme: o Lucho riuscirà a dedicarsi interamente alla Spagna oppure darà le dimissioni con l’arrivo di un nuovo tecnico che avrà il compito di guidare la Nazionale agli Europei del 2020.

