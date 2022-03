MISTERO SONNY COLBRELLI: COSA HA PORTATO ALL'ARRESTO CARDIO-RESPIRATORIO? DOPO IL GRANDE SPAVENTO, IL CICLISTA AZZURRO HA TRASCORSO UNA NOTTE TRANQUILLA NELL'OSPEDALE DI GIRONA - LA STORIA DA FILM DELL'EX METALMECCANICO CHE HA VINTO UNA EPICA EDIZIONE DELLA PARIGI-ROUBAIX – IL NOME DA MIAMI VICE, LA GAG DA COMMEDIA ALL’ITALIANA AL TOUR CON SCULACCIATA A UN TIFOSO (VIDEO) E LA PROTESTA DOPO LA PERQUISIZIONE DEI NAS FRANCESI A CACCIA DI SOSTANZE DOPANTI NELL’ULTIMA EDIZIONE DELLA GRANDE BOUCLE – VIDEO

LA STORIA DA FILM DI SONNY COLBRELLI, EX METALMECCANICO, CHE HA VINTO UNA EPICA EDIZIONE DELLA PARIGI-ROUBAIX – IL NOME DA MIAMI VICE, LA GAG DA COMMEDIA ALL’ITALIANA AL TOUR CON SCULACCIATA A UN TIFOSO (VIDEO) E LA PROTESTA DOPO LA PERQUISIZIONE DEI NAS FRANCESI A CACCIA DI SOSTANZE DOPANTI NELL’ULTIMA EDIZIONE DELLA GRANDE BOUCLE: “IL TAGLIO DEI CAPELLI È STATO UMILIANTE” – MOSER: “HO RIVISTO ME STESSO IN COLBRELLI. L’UNICA DIFFERENZA E’…”

Filippo Maria Ricci per gazzetta.it

Tranquillità. Questo è ciò che si respira all’Ospedale Universitario Josep Trueta di Girona, dove da ieri pomeriggio è ricoverato Sonny Colbrelli. Il ciclista della Bahrain ha passato una buona notte, e si è svegliato bene. La grande paura è alle spalle, l’umore positivo, anche se ovviamente c’è da capire cosa è successo ieri.

Un attimo dopo l’arrivo però ecco il dramma: Sonny si sente male. “Non ricordo nulla, mi sono accasciato e mi sono risvegliato in ospedale” ha detto il campione d’Italia alla Gazzetta ieri sera.

Dopo la rianimazione col defibrillatore per invertire l’arresto cardio-respiratorio, l’ambulanza ha percorso rapidamente i 35 chilometri per arrivare a Girona, dove Colbrelli è stato ricoverato. Non sappiamo ancora per quanto tempo dovrà restare qui in Catalogna. Bisogna fare gli esami del caso, per capire cosa ha portato all’arresto cardio-respiratorio e valutare tempi di recupero ed eventuali conseguenze. Grande incertezza, ma anche una relativa tranquillità dopo il grande spavento di ieri. Sonny sta bene, e questa è la cosa più importante.

