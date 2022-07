E MO CHE FARAH? "IL MIO VERO NOME È HUSSEIN ABDI KAHIN, SONO ENTRATO IN INGHILTERRA ILLEGALMENTE" - IN UN DOC PRODOTTO DA BBC E RED BULL, IL 4 VOLTE CAMPIONE OLIMPICO NEI 5.000 E 10.000 METRI MO FARAH HA SVELATO IL SUO VERO NOME E CHE A 9 ANNI È VOLATO IN GRAN BRETAGNA CON UNA DONNA SCONOSCIUTA CHE LO FECE ENTRARE DA CLANDESTINO DANDOGLI UN ALTRO NOME. "COSTRETTO A LAVORARE COME DOMESTICO, CORRERE MI HA SALVATO LA VITA". NON RISCHIA L'ESPULSIONE

Una rivelazione shock, una confessione che ha lasciato a bocca aperta tutto il mondo dell'atletica, e non solo. Mo Farah, olimpionico sui 5000 e 10.000, non è arrivato nel Regno Unito dalla Somalia coi genitori come rifugiato, come aveva sempre detto, ma illegalmente dal Gibuti, costretto a lavorare come domestico a soli 9 anni. E' stato lo stesso campione a rivelarlo alla Bbc, aggiungendo che gli è stato dato il nome di Mohamed Farah dalle persone che lo hanno trasferito da Gibuti. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin.

Il mezzofondista ha raccontato di essere stato portato in aereo dal Paese dell'Africa orientale da una donna che non aveva mai incontrato e poi costretto a prendersi cura dei figli di un'altra famiglia. In un documentario della Bbbc e dei Red Bull Studios ha dichiarato che i suoi genitori non sono mai stati nel Regno Unito. Sua madre e due fratelli vivono nella loro fattoria di famiglia in Somalia e il padre, Abdi, è stato ucciso.

DOCUMENTI FALSI— L'atleta ha raccontato che aveva circa otto o nove anni quando è stato portato via da casa per stare con la famiglia a Gibuti. È stato poi portato in aereo nel Regno Unito da una donna che non aveva mai incontrato e con cui non era imparentato, che gli disse che sarebbe stato portato in Europa per vivere lì con i parenti. La donna aveva con sé documenti di viaggio falsi che mostravano la sua foto accanto al nome Mohamed Farah.

Quando sono arrivati nel Regno Unito, ha proseguito Farah, la donna lo ha portato nel suo appartamento a Hounslow, a Ovest di Londra, e ha preso un pezzo di carta con i dettagli di contatto dei suoi parenti. "Proprio davanti a me, l'ha strappato e messo nel cestino. In quel momento ho capito di essere nei guai", ha spiegato il campione olimpico. Da quel momento è stato costretto a fare lavori domestici, con la donna che lo minacciava: "Se mai vuoi rivedere la tua famiglia, non dire niente". Qualche anno dopo, Farah rivelò a un suo insegnante di educazione fisica, Alan Watkinson, la sua vera identità, gli raccontò del suo passato e della famiglia per cui era costretto a lavorare. L'uomo contattò i servizi sociali, aiutando il futuro campione ad essere affidato a un'altra famiglia somala.

