I MODERATI PER PIRLO – “IL MAESTRO” SI È SPOSATO CON VALENTINA BALDINI: A UNIRLI IN MATRIMONIO IN COMUNE A TORINO MIMMO PORTAS, IL LEADER DEI MODERATI - LA COPPIA HA DUE FIGLI GEMELLI. L’EX CAMPIONE È AL SECONDO MATRIMONIO: NEL 2014 SI ERA SEPARATO DA DEBORAH ROVERSI, DALLA QUALE AVEVA AVUTO ALTRI DUE FIGLI – VALENTINA BALDINI IN PASSATO ERA STATA LEGATA A RICCARDO GRANDE STEVENS, FIGLIO DI FRANCO, AMICO STRETTISSIMO DELL’AVVOCATO – LA LITIGATA SOCIAL TRA LA MOGLIE DI PIRLO E BERNARDESCHI

Da corriere.it

Andrea Pirlo e Valentina Baldini si sono sposati sabato 12 marzo in Comune a Torino. La cerimonia, che si è conclusa con una poesia di Pablo Neruda, è avvenuta in municipio a Torino e a unirli in matrimonio è stato Mimmo Portas, il leader dei Moderati.

Andrea e Valentina, che hanno due figli gemelli, Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017, stavano insieme dal 2014, e la loro unione all’epoca aveva suscitato non poco scalpore: il 42enne ex campione — al momento disoccupato dopo avere allenato la Juventus nella scorsa stagione, vincendo una Supercoppa italiana e la Coppa Italia e venendo poi esonerato al termine del campionato — per lei si era separato dalla prima moglie Deborah Roversi (dalla quale aveva avuto due figli, Niccolò e Angela), non senza polemiche e liti.

Pirlo e Baldini, 44enne immobiliarista e pierre torinese di buona famiglia, amante del fitness, una relazione in passato con Riccardo Grande Stevens, figlio di Franco Grande Stevens, che è stato amico strettissimo dell’avvocato Gianni Agnelli, si erano conosciuti otto anni fa al Golf Club di Torino, e per il campione, allora alla Juventus, è stato il classico colpo di fulmine. La separazione di Pirlo con la prima moglie era così stata repentina e piuttosto burrascosa.

Deborah Roversi nel 2017 in una lettera a Vanity Fair, aveva raccontato la storia dell'amore con Pirlo («Eravamo entrambi sedicenni, Andrea giocava da poco nel Brescia ed entrambi non sapevamo che sarebbe diventato un campione») e le conseguenze per la sua vita: «Ho rinunciato a me stessa: è difficile raccontare l’abnegazione, la rinuncia e l’annullamento di me stessa al fianco di un campione», chiarendo altresì la questione dell'assegno mensile post divorzio: «L’assegno non è quello divorzile — disse — ma quello che la legge stabilisce nella separazione de coniugi. L’importo è inferiore di quasi due terzi, una volta dedotto «l’assegno di mantenimento dei figli e le imposte».

Anche Grande Stevens, la cui storia con Baldini all'epoca della rottura durava da dieci anni, aveva parlato della sua ex compagna in un'intervista a Chi del 2014: «Sarò sincero: non porto nessun rancore. Però vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione: magari patologie, come per esempio lo “shopping compulsivo”, che possono obbligarci ad allontanare alcune persone anche dopo molti anni di relazione».

Valentina Baldini — che sul suo account (privato) di Instagram si definisce «mamma di due gemelli biondissimi, mamma di Pablo (il cane di famiglia, ndr), appassionata di Arte e creatrice di DOGS VILLAGE» — aveva fatto parlare di sé lo scorso giugno quando aveva difeso via social il futuro marito attaccando Federico Bernardeschi, critico con Pirlo per il modo in cui lo impiegava alla Juventus. La futura moglie del Maestro lo aveva definito ironicamente «genio incompreso» e aveva aggiunto: «Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni. Ma decidi di “rischiare” l’intervista dopo aver fatto un gol al San Marino».

