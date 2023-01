18 gen 2023 12:38

IL MODO PIU' CORRETTO DI RISPETTARE LA PARITA' DI GENERE E' DIRE CHE L'ARBITRAGGIO DI MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI HA FATTO RIDERE - L'ARBITRO VIENE SOMMERSA DI CRITICHE PER LA SUA DIREZIONE DELLA PARTITA DI COPPA ITALIA TRA NAPOLI E CREMONESE - NEL MIRINO ALCUNI EPISODI NON SEGNALATI COME LA MANCATA CONCESSIONE DI DUE RIGORI PER IL NAPOLI (IL CONTATTO TRA BIANCHETTI E RASPADORI AL 24ESIMO E QUELLO TRA PICKEL E GAETANO SUBITO DOPO) - ANCHE LA CREMONESE SI LAGNA PER…