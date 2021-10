UN MONDIALE DI CALCIO DIVISO TRA I PAESI MEDIORIENTALI? AUGURI - IL PRESIDENTE DELLA FIFA INFANTINO LANCIA L'IDEA: ISRAELE POTREBBE OSPITARE L'EVENTO DEL 2030 ASSIEME AGLI ALTRI STATI DELLA REGIONE, TRA CUI GLI EMIRATI ARABI UNITI - L'IPOTESI È STATA DISCUSSA CON IL PREMIER ISRAELIANO NAFTALI BENNETT - ALL'INCONTRO HANNO PARTECIPATO ANCHE L'EX AMBASCIATORE AMERICANO IN ISRAELE DAVID FRIEDMAN E L'EX SEGRETARIO AL TESORO USA STEVEN MNUCHIN...

Da www.ansa.it

ceferin infantino

Israele potrebbe ospitare insieme ai Paesi della regione, fra cui gli Emirati arabi, i Mondiali di calcio del 2030. Questa l'idea che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ipotizzato con il premier israeliano, Naftali Bennett, in un incontro - il primo tra i due - avvenuto a Gerusalemme.

naftali bennett 6

Infantino si trova in Israele per partecipare ad alcune iniziative per la celebrazione a un anno dalla firma degli Accordi di Abramo. All'incontro fra Infantino e Bennett hanno partecipato anche l'ex ambasciatore americano in Israele, David Friedman e l'ex segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin.

steve mnuchin david friedman ceferin infantino ceferin infantino