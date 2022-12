UN MONDIALE MANDATO ALL'ARIA (CONDIZIONATA) - I GIOCATORI FRANCESI ADRIEN RABIOT E DAYOT UPAMECANO RISCHIANO DI SALTARE LA SEMIFINALE CONTRO IL MAROCCO A CAUSA DI UN RAFFREDDAMENTO DOVUTO ALL'ARIA CONDIZIONATA - IN QATAR L'ARIA CONDIZIONATA È PRESENTE OVUNQUE, DAGLI STADI ALLE SALE CONFERENZE, DAGLI HOTEL ALLE PALESTRE E MOLTI ATLETI SI SONO GIÀ LAMENTATI CON L'ORGANIZZAZIONE…

ADRIEN RABIOT DAYOT UPAMECANO

(ANSA) - A causa di un raffreddamento dovuto all'aria condizionata, i giocatori francesi Adrien Rabiot e Dayot Upamecano sono in dubbio per la semifinale contro il Marocco dei Mondiali di calcio. La decisione definitiva sarà presa poche ore prima del match, in programma stasera alle 20. Se non riusciranno a recuperare saranno sostituiti probabilmente da Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana. L'aria condizionata è presente quasi ovunque in Qatar, dagli stadi alle sale conferenze, dagli hotel alle palestre, mettendo a rischio la salute degli atleti che si sono già lamentati con l'organizzazione.

