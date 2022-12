MONDIALE PAZZESCO! L’ARGENTINA SUPERA L’OLANDA AI RIGORI: SFIDERA’ LA CROAZIA IN SEMIFINALE. DECISIVE LE PARATE DI EMILIANO “EL DIVO” MARTINEZ - SUPER MESSI, AUTORE DI UN ASSIST E DELLA RETE SU RIGORE DEL MOMENTANEO 2-0 – UN'ENTRATACCIA DI PAREDES, CON PALLONE SCAGLIATO CONTRO LA PANCHINA "ORANJE", ACCENDE GLI ANIMI. E PORTA L'ARBITRO AD ALLUNGARE IL RECUPERO: IL 2-2 OLANDESE ARRIVA AL MINUTO 101 SU UNO SCHEMA DA CALCIO DI PUNIZIONE! ADANI GONGOLA: “QUANDO C’E’ MESSI, C’E’ SEMPRE UNA DIFFERENZA” – VIDEO

Nervi tesissimi durante Olanda-Argentina, match che mette in palio un posto in semifinale al Mondiale. La partita s'è accesa dopo il primo gol degli Oranje, che ha ridotto il passivo dal 2-0 al 2-1: all'89', un'entrataccia di Paredes su Aké ha scatenato l'ira della panchina olandese, che s'è riversata in campo per chiedere il cartellino rosso. L'arbitro spagnolo Mateu Lahoz - già molto contestato dai giocatori di Van Gaal per una serie di fischi avversi durante la gara - ha invece solo ammonito il centrocampista juventino, che nell'occasione ha anche calciato forte il pallone verso la panchina avversaria, peggiorando la situazione. S'è acceso un parapiglia, con tutti i giocatori coinvolti (anche Van Dijk e Messi tra i più attivi): la calma è tornata dopo qualche minuto.

Mateu Lahoz ha concesso così 10 minuti di recupero. E la punizione che ha portato al 2-2 di Weghorst è stata concessa proprio al 100': la rete dell'attaccante olandese è arrivata al 101'. Al 103', quando l'arbitro ha fischiato e mandato il match ai supplementari, s'è accesa una nuova mini-rissa, sedata però più in fretta della prima. Al momento, abbastanza incredibilmente, Mateu Lahoz non ha comunque espulso nessuno, né in campo né nelle panchine (ha estratto invece 14 cartellini gialli).

