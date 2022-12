MONDIALI DEL CAZZO! VITTORIO FELTRI SI ANNOIA, BARGIGGIA STRONCA STRAMACCIONI “FASTIDIOSO E INVASIVO”, SELVAGGIA E I TIFOSI DEL MAROCCO AGGREDITI A VERONA (“ORA CHI GLIELO DICE A SALVINI?”) - IL “NEW YORK TIMES” IRONIZZA SUL GIOCO DELLA SPAGNA, CROSETTI TUMULA L’EPOCA DEL TIKI TAKA, “EL MUNDO” DEMOLISCE LUIS ENRIQUE E GLI DA' DEL "POVERO UOMO" (NON VI LAMENTATE PIU' DELLA STAMPA ITALIANA) – VIDEO

UN MONDIALE DEL CAZZO – Neanche il colpaccio del Marocco smuove il tifoso atalantino Vittorio Feltri: “Questi Mondiali sono di una noia mortale”.

STRAMA, IL MUEZZIN DI SAN GIOVANNI – L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni, oggi commentatore Rai, in deliquio davanti al Marocco: “È la festa maghrebina, il volo del pentagramma sullo sfondo rosso”. Paolo Bargiggia lo stronca: “Ma quanto è fastidioso ed invasivo Stramaccioni? Sgradevole, zero rispetto per i silenzi e la "sacralità" della partita. Zero rispetto per chi ascolta ma solo la volontà di lucidare il proprio ego”

FURIA SELVAGGIA – “Erano solo 10 scemi hanno preso a calci dei divanetti di plastica”, Selvaggia Lucarelli spiega che non c’è stato alcun “caos nelle città italiane” per la vittoria del Marocco: “In Italia ci sono 450mila residenti marocchini di cui 100mila in Lombardia. Ieri si è festeggiato in tutta Italia per il Marocco ai quarti di finale, soprattutto a Milano. Pacificamente”. Selvaggia aggiunge che a Verona ci sono state aggressioni nei confronti dei tifosi del Marocco. “Ora chi lo dice a Salvini?”

TUTTO IL RESTO E’ NOIA – Anche il "New York Times" demolisce il gioco della Spagna: “Per tirare in porta deve aspettare i rigori”. E Maurizio Crosetti su Twitter tumula l’epoca del tiki taka: “Il Marocco vendica 15 anni di noia da parte della Spagna”. In questi 15 anni gli iberici hanno vinto due Europei e un Mondiale. Ci saremmo annoiati volentieri anche noi

NON VI LAMENTATE DELLA STAMPA ITALIANA – Su “El Mundo” stroncatura in punta di penna di Luis Enrique definito in poche righe “apprendista stregone di Guardiola”, “uccello che ha paura di volare”, “dittatore” e “povero uomo”. Luisito ha deciso di donare i proventi dei suoi collegamenti Twitch ad un’organizzazione che si prende cura dei bambini malati di cancro. Come allenatore si può discutere, come uomo no.

