AI MONDIALI DI NUOTO IN GIAPPONE GLI ITALIANI INIZIANO A FARE SUL SERIO – THOMAS CECCON HA VINTO L’ORO NEI 50 FARFALLA, CON UN TEMPO STREPITOSO, 22’’68 (NUOVO RECORD ITALIANO) – È UNA MEDAGLIA MAI VISTA PER GLI AZZURRI IN QUESTA SPECIALITÀ, CHE PERALTRO CECCON HA NUOTATO QUASI PER GIOCO, IN ATTESA DEI 100 DORSO…

VOI NON AVETE CAPITO CHE STAVO IN STAZIONE E MI SONO MESSA AD URLARE



THOMAS CECCON È CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOO???

questo grandissimo bastardo come mi fa gasare mamma mia #Fukuoka2023 pic.twitter.com/HoJvrpYi7L — •Susyyyyyyy01 (@lasusyy16) July 24, 2023

Stefano Arcobelli per www.gazzetta.it

thomas ceccon 2

Un oro ma visto nei 50 farfalla: autore Thomas Ceccon, che venti minuti dopo aver centrato la finale dei 100 dorso, realizza una impresa in una gara che nuota per gioco: un tempo strepitoso, 22”68 (record italiano migliorato da 22”79) per battere il portoghese Ribeiro 22”80 e il francese Maxime Grousset 22”82, il più veloce in batteria.

thomas ceccon oro nei 50 farfalla a fukuoka

Non è specialità olimpica, ma gli piace per divagare: intanto ha regalato all’Italia una medaglia mai conquistata prima e di nessun colore. Il vicentino del 2001 che si allena a Verona dice: “Sono contentissimo, la volevo più dei 100 dorso, come l’anno scorso; a dorso sono stato eccellente, ora sono campione del mondo anche a delfino. Il titolo è il titolo, volevo vincerli una volta, i 50 non li vediamo benissimo...però li ho vinti”.

Un oro con i baffi come un anno fa a dorso. Un oro che conferma la versatilità del vicentino, già argento con la staffetta veloce. Un oro per sentirsi ancora più leggero in vista della finale di martedì.

thomas ceccon 2 thomas ceccon thomas ceccon