27 nov 2021 15:24

I MONDIALI DELLA VERGOGNA - LA POLIZIA FRANCESE INTERROGA BLATTER COME 'TESTIMONE' NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSA ASSEGNAZIONE DELLA COPPA DEL MONDO 2022 AL QATAR – IN UN DOC SU DISCOVERY L’EX PRESIDENTE FIFA AVEVA DETTO: “IL QATAR HA PAGATO TANGENTI PER OSPITARE I MONDIALI? TUTTO È POSSIBILE. PLATINI VOTÒ PER IL PAESE ARABO PERCHÉ GLIELO CHIESE SARKOZY" - LA BOMBA DELL’ASSOCIATED PRESS (“IL QATAR HA USATO UN’EX SPIA DELLA CIA PER FARSI ASSEGNARE IL MONDIALE"), I DIRITTI UMANI VIOLATI E LO SFRUTTAMENTO DEGLI OPERAI IMMIGRATI