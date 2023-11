IL MONDO DEL CALCIO PIANGE ALDO BET – SE NE VA A 74 ANNI, A VARESE, L’EX DIFENSORE DEL MILAN CHE VINSE CON LIEDHOLM LO SCUDETTO DELLA STELLA NEL 1979 - STOPPER ARCIGNO, CRESCIUTO NELL'INTER, HA GIOCATO ANCHE CON LA ROMA. NON HA SEGNATO NEPPURE UN GOL IN SERIE A. AL MILAN FU LA CHIOCCIA DI FRANCO BARESI, DA SCOUT SEGNALÒ KOULIBALY AL CLUB ROSSONERO…

Da gazzetta.it

ALDO BET

Se n'è andato a 74 anni a Varese: il mondo del calcio piange la morte di Aldo Bet, difensore trevigiano che vinse con la maglia del Milan di Nils Liedholm lo scudetto della stella nel 1979. Classe 1949, stopper arcigno e di grandi qualità fisiche (1.85 per 83 chili), cresciuto nelle giovanili dell'Inter dove arrivò in prima squadra a 18 anni, passò alla Roma di Helenio Herrera nel 1968, dove ha giocato 5 stagioni vincendo una Coppa Italia.

Dopo una parentesi al Verona, nel 1974 passa al Milan dove in sette stagioni vince uno scudetto e una Coppa Italia e conosce anche la retrocessione in B. Coi rossoneri risale subito in massima serie nel 1981, ma ormai era diventato una riserva e così preferì chiudere la carriera a 33 anni al Campania in C. Per lui 269 partite di Serie A, senza mai andare a segno. Giocò anche due partite in Nazionale nel 1971, poi ha provato anche senza successo la carriera da allenatore.

ALDO BET ALDO BET