IL MONDO DEL CALCIO PIANGE JOAHAN NEESKENS: SE NE VA A 73 ANNI UNO DEI SIMBOLI DEL CALCIO TOTALE DELL'AJAX E DELL'OLANDA ANNI '70. IL CENTROCAMPISTA ORANJE È STATO IL PIÙ FEDELE 'LUOGOTENENTE' DI JOHAN CRUIJFF - HA GIOCATO ANCHE NEL BARCELLONA CON CUI HA VINTO UNA COPPA DEL RE E UNA COPPA DELLE COPPE, E NEI NEW YORK COSMOS. DA ALLENATORE È STATO VICE CT DELL'OLANDA CON GUUS HIDDINK E FRANK RIJKAARD – LA FEDERCALCIO OLANDESE: "SE NE VA UNA LEGGENDA, UN CITTADINO DEL MONDO”

(ANSA) - E' morto Johan Neeskens, con Johan Cruijff uno dei simboli del calcio totale dell'Ajax e dell'Olanda dei primi anni '70. Lo rende noto la federcalcio olandese. Neeskens aveva 73 anni. (ANSA).

"Con Johan Neeskens, il mondo del calcio olandese e internazionale ha perso una leggenda", è scritto in un comunicato della federcalcio dell'Olanda (Knvb), in cui viene precisato che il centrocampista, il più fedele 'luogotenente' di Johan Cruijff con la nazionale, l'Ajax e il Barcellona, è morto ieri per una causa non specificata.

Neeskens ha fatto parte della squadra dell'Ajax che ha vinto tre Coppe dei Campioni consecutive (1971, 1972 e 1973) ed è stato anche giocatore della nazionale olandese che ha raggiunto la finale dei Mondiali nel 1974 e nel 1978. In tutto ha vestito la maglia dell'Olanda per 49 volte.

"Con i suoi tackle caratteristici, la sua visione sublime e i suoi rigori iconici, rimarrà per sempre uno dei migliori giocatori che il calcio olandese abbia mai prodotto", è scritto ancora nella nota della Knvb. Dopo la carriera di giocatore, Neeskens si è dedicato all'attività di allenatore, in particolare nei paesi in via di sviluppo. È stato, ricorda la federcalcio olandese, "un cittadino del mondo e un padre amorevole, orgoglioso dei suoi figli e nipoti e che, fino alla fine, ha 'toccato' gli altri con il suo amore per il calcio".

Calcio: addio a Johan Neeskens, leggenda dell'Ajax e dell'Olanda Milano, 7 ott. (LaPresse) - Lutto nel calcio olandese: è morto all'età di 73 anni Johan Neeskens. Lo ha reso noto l'Ajax attraverso i suoi profili social. "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa di Johan Neeskens. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento. Riposa in pace, leggenda dell'Ajax", si legge nel tweet. Nato a Heemstede il 15 settembre 1951, Neeskens è stato uno dei più grandi centrocampisti nella storia del calcio olandese e mondiale. Insieme a Johann Cruyff è stato tra i protagonisti dell'epopea dell'Ajax e dell'Olanda del calcio totale negli anni '70.

Con la maglia dei lancieri di Amsterdam ha disputato 124 partite segnando 33 gol, vincendo tra l'altro 2 campionati olandesi e e 3 coppe dei Campioni. Ha giocato anche nel Barcellona con cui ha vinto una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe, e nei New York Cosmos. Ha collezionato 49 presenze con la maglia dell'Olanda, segnando 17 gol. Ha giocato due finali di Coppa del Mondo, entrambe perse, nel 1974 e nel 1978. Da allenatore è stato vice ct dell'Olanda con Guus Hiddink e Frank Rijkaard, che al Barcellona con lo stesso Rijkaard.

