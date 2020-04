IL MONDO DEL CALCIO VUOLE RICOMINCIARE MA IL PORTIERE DELL’ATALANTA SPORTIELLO DOPO IL TERZO TAMPONE E’ ANCORA POSITIVO AL COVID – MALAGO’ AFFONDA IL COLPO: "SARÀ UN CASO, MA TUTTI GLI SPORT HANNO PRESO DECISIONI DIVERSE DAL CALCIO. LA RIPARTENZA DEL CAMPIONATO? IN QUESTO MOMENTO UNA CERTEZZA NESSUNO LA PUÒ DARE..." – I CLUB VOGLIONO SAPERE QUANDO SI GIOCA E IL MINISTRO SPADAFORA PRENDE TEMPO…

Da gazzetta.it

Terzo tampone per il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello, a differenza del secondo nuovamente positivo (come il primo, il cui esito fu reso noto il 24 marzo dopo il controllo del giorno 20, presso l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo). Tuttavia, e questo è doveroso sottolinearlo, le condizioni del giocatore nerazzurro sono buone e proseguirà, ovviamente, il periodo di lockdown nella propria abitazione di Urgnano.

MALAGO'

Da gazzetta.it

malagò

"È chiaro che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l'ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sarà un caso, ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte.

Vediamo quello che succede, è meglio avere la certezza di un piano alternativo che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, che invece scommettere tutto su un campionato che si riapre ma soprattutto sulla certezza di un campionato che finisce. Credo che in questo momento nessuno la può dare". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Tgcom sull'ipotesi di far ripartire il calcio.

Giovanni Malagò e Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT45

LE SOCIETÀ: “DITECI QUANDO SI GIOCA”

Da gazzetta.it

Stiamo discutendo di allenamenti, il 4 maggio dovrebbe esserci una ripartenza, almeno individuale. Ma quando si potrà giocare? E soprattutto, siamo sicuri che ci saranno le condizioni per farlo? Ieri queste domande sono inevitabilmente arrivate sul tavolo del super vertice fra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il mondo del calcio. D’altronde nella Lega di A c’è una miscela di compattezza e inquietudine sulla parola d’ordine della ripartenza rispettando alcune condizioni. E Paolo Dal Pino, il suo presidente, oltre a ribadire la volontà di finire il campionato, ha fatto riferimento a questa linea accennando alla necessità di avere un’indicazione.

spadafora malagò

Insomma, il percorso che si è studiato deve in qualche modo essere indirizzato verso una prospettiva, quella che agli allenamenti seguano le partite. Spadafora, che ha avuto parole di grande apprezzamento per il protocollo che gli è stato presentato, ha preso tempo. Ma si va verso una ripresa dal 4 maggio, rispettando il distanziamento in una prima fase, come indicato dal protocollo. Sì, ma dopo? Al momento nessuna data e nessuna certezza.

Giovanni Malagò e Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT43

malagò Giovanni Malagò e Gabriele Gravina Foto Mezzelani GMT41 sportiello MARCO Sportiello sportiello