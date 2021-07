MONTESANO IN CORPORE SANO – DA TERZANI AGLI ADEPTI DI SCIENTOLOGY CRUISE E TRAVOLTA, LA STORIA È RICCA DI PREDICATORI DELLE CURE ALTERNATIVE, PER LO PIÙ ARTISTI, SCRITTORI E SPIRITUALISTI VARI CHE, QUANDO ARRIVA IL TERRIBILE MOMENTO DEL BISOGNO RICORRONO LANCIA IN RESTA ALLE CURE SCIENTIFICHE DEI PIÙ AVANZATI OSPEDALI DEL MONDO – IL TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI SUL CASO MONTESANO ("HA AVUTO IL COVID, È STATO RICOVERATO, È STATO SALVATO DAI MEDICI E DALLA SCIENZA...”) E LA BATTUTA DI FRANK MATANO DOPO LO SBROCCO DELL'ATTORE