MONTECARLO GRAN CASINO' - FABIO FOGNINI, VINCITORE NEL 2019 DEL TORNEO, ELIMINATO IN DUE SET (6-4; 6-3) DAL NORVEGESE CASPER RUUD – DOPO IL SUCCESSO CON DJOKOVIC, IL BRITANNICO EVANS BATTE GOFFIN E TORNA SULLA POLEMICA CON MUSETTI CHE A CAGLIARI LO AVEVA ACCUSATO DI SCORRETTEZZA: “SE MI CHIEDERÀ SCUSA GLI PARLERÒ”

fognini

Da gazzetta.it

Fabio Fognini ferma la sua difesa del titolo conquistato nel 2019. Il norvegese Casper Ruud centra la terza vittoria su tre contro il ligure 6-4 6-3 e domani in semifinale troverà il vincente tra Nadal e Rublev

EVANS CONTRO MUSETTI: "IMPARI LE BUONE MANIERE"

Federica Cocchi per gazzetta.it

Durante il loro incontro a Cagliari, negli ottavi del Sardegna Open due settimane fa, non erano mancate le scintille. Daniel Evans, dopo aver sprecato un match point, era stato battuto da Lorenzo Musetti.

sinner musetti 8

Per buona parte dell’incontro non sono mancate le provocazioni da parte del britannico verso il box del 19enne italiano, compresa una polemica per un presunto doppio rimbalzo. A fine match Musetti aveva attaccato il numero 33 al mondo: “Io sono giovane, ho poca esperienza, ma non mi va di essere trattato come un ragazzino. Evans per tutto il match è stato polemico, mi ha dato fastidio e mi ha mancato di rispetto. Però alla fine ho vinto, ed è questo che conta”.

SASSOLINI

Dopo il successo inaspettato contro Novak Djokovic ieri agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, appena la terza vittoria sulla terra della sua carriera, Evans è tornato sull’argomento, rispondendo piccato alle accuse del 19enne italiano: “Io non sono stato abbastanza bravo in quel match e lui ha giocato molto bene. Però penso che Musetti dovrebbe imparare le buone maniere.

fognini

Il modo in cui mi ha accusato e le cose che ha detto contro di me dopo la partita è stato vergognoso. Se un giorno vorrà scusarsi, allora gli risponderò. Ma non voglio parlare di lui in una giornata così importante”. Dal team di Musetti non sono arrivati ulteriori commenti, ma c’è da essere sicuri che il prossimo incrocio tra i due sarà ad alta tensione.

fabio fognini