9 dic 2019 09:55

MONTELLA SULLA GRATICOLA – ZAZA AFFONDA LA FIORENTINA, FURIA COMMISSO: “SONO ARRABBIATO CON TUTTI, ANCHE CON ME STESSO. VENGO A FIRENZE, PARLO CON TUTTI E POI DEVO VEDERE QUESTE BRUTTE PARTITE. MASSIMA FIDUCIA PER MONTELLA? INSOMMA, MASSIMA. VEDIAMO...” – IL TECNICO VIOLA: L’ESONERO? SONO ABITUATO ALLE VOCI, CI SONO ALLENATORI CHE SONO STATI MANDATI VIA CON MENO SCONFITTE..."