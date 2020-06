MONTI SUI MONTI, BARIGELLI IN VETTA ALLA ROSEA - COME AMPIAMENTE PREVISTO, CAMBIO DI DIREZIONE ALLA ''GAZZETTA DELLO SPORT''. ANDREA MONTI ANDRÀ A GESTIRE LA COMUNICAZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO-CORTINA 2026, MENTRE L'ATTUALE CONDIRETTORE VIENE PROMOSSO A GUIDA UNICA - IL DAGO-RETROSCENA SULL'ATTEGGIAMENTO DI MONTI SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO, SGRADITO A CAIRO (CHE SMENTISCE)

5 GIUGNO: MOTIVO DELLA "PROMOZIONE-RIMOZIONE"? MONTI NON AVREBBE ASSECONDATO SUFFICIENTEMENTE LA CAMPAGNA DI CAIRO CONTRO LA RIPRESA DEL CAMPIONATO, RITENUTA INOPPORTUNA DOPO I MORTI CHE CI SONO STATI E I RISCHI ANCORA IN ATTO (TRADUZIONE: CAIRO HA UNA PAURA FOTTUTA CHE IL TORINO FINISCA IN SERIE B)

Da lunedì 22 giugno, la Gazzetta dello Sport avrà un nuovo direttore. Dopo oltre 10 anni, infatti, Andrea Monti, lascia la direzione a Stefano Barigelli, che dal 2 aprile 2018 lo affiancava con il ruolo di condirettore. Barigelli firmerà il giornale in edicola lunedì 22, mentre Andrea Monti diventerà il responsabile della comunicazione dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026.

IL COMMENTO DI CAIRO— "Sono grato ad Andrea Monti per la passione e la competenza con cui ha guidato in questi dieci anni La Gazzetta dello Sport, accrescendone la leadership e arricchendola di nuove iniziative, e gli auguro la massima soddisfazione nel nuovo prestigioso incarico istituzionale che lo attende - dice il presidente e amministratore delegato di Rcs Urbano Cairo - La Gazzetta dello Sport passa ora sotto la guida di Stefano Barigelli, che in questi due anni ha sviluppato una profonda conoscenza del giornale e che sono certo saprà condurlo verso nuovi traguardi. Auguro buon lavoro a lui e a tutta la redazione".

