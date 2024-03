MORNING GLORY! E' UN'ALBA ROSSO FERRARI - IN AUSTRALIA UNA PAZZESCA DOPPIETTA DEL CAVALLINO: PRIMO SAINZ E SECONDO LECLERC. MAX VERSTAPPEN SI RITIRA PER UN PROBLEMA AI FRENI –IL PILOTA SPAGNOLO, CHE L'ANNO PROSSIMO FARA' POSTO A HAMILTON, È TORNATO ALLA GUIDA 2 SETTIMANE DOPO L'INTERVENTO DI APPENDICITE E HA REGALATO ALLA SCUDERIA DI MARANELLO UNA VITTORIA CHE MANCAVA DALLO SCORSO GP DI SINGAPORE - "LA VITA È PAZZESCA, UNA MONTAGNA RUSSA..."

Estratti da gazzetta.it

ferrari sainz leclerc gp australia

Meraviglioso Carlos Sainz junior! Doppietta Ferrari in Australia con Charles Leclerc! Quasi da non credere, eppure... Eppure così è successo a Melbourne. La terza gara del Mondiale è stata stupendamente sorprendente per i tifosi italiani che alle 5 hanno deciso di dare ancora una volta fiducia al Cavallino e si sono svegliati molto presto. Hanno visto il ritiro dopo poche curve di Max Verstappen e la bellissima cavalcata di un Carlos Sainz che è il vero eroe di questo fine settimana. A sole due settimane dall'intervento di appendicite è tornato, ha lottato e regalato alla Ferrari una vittoria che mancava dallo scorso GP di Singapore.

ferrari sainz leclerc gp australia

E la grande giornata rossa è stata completata da Charles Leclerc, che col secondo posto ha reso speciale questo weekend. Terzo e quarto posto per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Solo quinto Sergio Perez con la seconda Red Bull, a conferma di come l'alieno sia soprattutto Verstappen, oggi però tradito dal freno posteriore destro della sua RB20, esploso poco dopo il via. A punti anche le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Poi Tsunoda, Hulkenberg, e Magnussen a completare i primi 10.

ferrari sainz gp australia