LA MORTE CORRE SUL RING - LA STAR DEL WRESTLING MESSICANO, CESAR "SILVER KING" BARRÓN, E’ DECEDUTO DURANTE UN INCONTRO A LONDRA - E’ STATO TRASPORTATO ESANIME NELLO SPOGLIATOIO ED È STATO DICHIARATO MORTO POCO PIÙ TARDI, PROBABILMENTE PER UN INFARTO - IL VIDEO DELL’INCONTRO

Enrico Franceschini per “la Repubblica”

LA MORTE SUL RING DI CESAR BARRON SILVER KING

Sembrava parte dello spettacolo: un wrestler che crolla sul ring dopo i colpi dell' avversario e non riesce più a svegliarsi. Ma César Barrón, alias Silver King, uno dei volti più noti di questa disciplina a metà strada fra lo sport e lo show, non si è più rialzato.

Trasportato esanime nello spogliatoio della Camden Roundhouse, l'arena londinese dove si svolgeva l' incontro, è stato dichiarato morto poco più tardi, probabilmente per un infarto.

Messicano, 51 anni, nel 2005 aveva recitato in "Nacho Libre", un film comico sul wrestling. «Se n' è andato come voleva, combattendo la lucha libre», commenta un altro wrestler messicano, Jorge Rodríguez, nome d' arte El Hijo del Santo, twittando «profondo rammarico» per la scomparsa del suo «partner in tante battaglie».

In un primo tempo il collasso di Barron è apparso una routine degli incontri: il pubblico non ha capito che si stava consumando una tragedia. C'è voluto anche parecchio perché arrivasse un medico. Ma non serviva a niente.

