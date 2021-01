ROMA NEL VICOLO DZEKO - DIPENDESSE DA FONSECA IL BOSNIACO SAREBBE STATO GIÀ CEDUTO MA OFFERTE NON CE NE SONO (PESA IL CONTRATTO DA 7,5 MLN) - LUNEDÌ SERA SI CHIUDE IL MERCATO INVERNALE: SE IL CENTRAVANTI COME SEMBRA NON TROVERÀ UNA SISTEMAZIONE, RESTERÀ DA SEPARATO IN CASA CON FONSECA – IL CONFLITTO TRA I DUE RISALE ALLA SCORSA STAGIONE: IL CROLLO DELLA ROMA DOPO IL LOCKDOWN FECE IMBESTIALIRE IL CAPITANO, CHE BOCCIÒ PUBBLICAMENTE LA TATTICA DEL PORTOGHESE...