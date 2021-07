25 lug 2021 17:42

MOTO MORTALE – È MORTO IN UN INCIDENTE IN PISTA HUGO MILLAN, PILOTA 14ENNE DELL’EUROPEAN TALENT CUP – HUGO È CADUTO NEL CIRCUITO DI ARAGONA, IN SPAGNA, A 13 GIRI DAL TERMINE: NEL TENTATIVO DI LASCIARE A PIEDI LA PISTA È STATO TRAVOLTO DAL POLACCO OLEG PAWELEC, CHE NON HA POTUTO FARE NIENTE PER EVITARLO – IL VIDEO DELL’INCIDENTE