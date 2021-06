A MOU PIU’ RIVEDERCI – LA BATTUTA TAGLIENTE DI JOSE’ MOURINHO A CR7: "DOVREBBE LASCIARE L’ITALIA ADESSO E LASCIARMI IN PACE! NON SEGNA 50 GOL, MA QUANTI? 35, A 36 ANNI, È INCREDIBILE” – LO “SPECIAL ONE” ESALTA RONALDO PRIMA DELLA PARTITA D’ESORDIO DI EURO2020: "NELLA SQUADRA PORTOGHESE IL PROBLEMA SI PRESENTERÀ QUANDO CRISTIANO LASCERÀ”…

L'uomo non è nuovo a battute taglienti. E così, in attesa di iniziare l’avventura con la Roma, Josè Mourinho passa le sue giornate a studiare le nazionali che prenderanno parte a Euro 2020 e semina, qua e là, qualche perla delle sue.

Particolare attenzione al Portogallo e Cristiano Ronaldo. "Nella squadra portoghese il problema si presenterà quando Cristiano lascerà - ha detto The Special One al Sun —. In questo momento c’è il leader, l’uomo principale, quello che attira tutta l’attenzione. La differenza di status con gli altri è così grande che penso non ci sia un solo giocatore della squadra che vorrebbe trovarsi in una situazione diversa. Si sentono protetti da quest’aura che circonda Cristiano e questo è un bene per la squadra".

TE NE VAI O NO?

Mourinho ha poi parlato ancora di CR7 a TalkSport: "Dovrebbe lasciare l’Italia adesso e lasciarmi in pace! - ha scherzato il prossimo allenatore della Roma - Dicono tutti, e io pure: non ha più 25 anni. Ne ha 36. Non segna 50 gol, ma quanti? 35. È incredibile, i numeri parlano da soli".

