2 lug 2021 11:28

MOU SI FA SUL SERIO! "TIFOSI DELLA ROMA, STO ARRIVANDO" – IN ATTESA DEI CALCIATORI PER RINFORZARE LA SQUADRA CHE L’ANNO SCORSO E’ ARRIVATA SETTIMA, LA ROMA GIALLOROSSA FIBRILLA PER MOURINHO CHE SBARCHERA’ A CIAMPINO ALLE 14. IL JET PRIVATO CHE STA PORTANDO LO SPECIAL ONE A ROMA LO PILOTA IL PATRON GIALLOROSSO DAN FRIEDKIN! - IL MESSAGGIO AI TIFOSI ROMANISTI – VIDEO