16 set 2022 11:02

A MOU-SO DURO: “I GIOCATORI DI TALENTO LÌ DAVANTI DEVONO ESSERE PIÙ CATTIVI. BELOTTI NON DEVE PROVARE I COLPI DI TACCO, MA SEGNARE DI GINOCCHIO, DI CULO, DI TESTA” – DOPO LA VITTORIA CON L’HELSINKI MOURINHO E’ INCONTENIBILE: “MI AVEVANO DETTO CHE ZANIOLO SI ALLENAVA MALE, ARRIVAVA IN RITARDO. O ERANO BUGIE O NON SO. LEGGENDO TANTE COSE UN PO’ DI PAURA DI PERDERLO L’HO AVUTA, ANCHE SE PINTO NON È MAI VENUTO DA ME A DIRMI CHE ESISTEVA QUESTA POSSIBILITÀ…”