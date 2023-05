30 mag 2023 18:21

A MOU-SO DURO! “LA STORIA NON GIOCA, L'ALLENATORE DEL SIVIGLIA DICE CHE È FAVORITO, IO NON LA PENSO COSÌ” – MOURINHO PRIMA DELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE: “MERITIAMO DI ESSERE QUI, ABBIAMO LAVORATO PER ARRIVARE A GIOCARCI QUESTO TITOLO” – “HO PARLATO CON I MIEI GIOCATORI, LORO MI HANNO CHIESTO SE RESTERÒ. A LORO HO DETTO LA VERITÀ. NON HO CONTATTI CON ALTRI CLUB. ORA PENSO SOLO ALLA ROMA” – DYBALA? HA 20-30 MINUTINI…”