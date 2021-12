4 dic 2021 20:05

PER MOURINHO UN ALTRO "TRIPLETE" - L’INTER SCHIANTA LA ROMA NEL PRIMO TEMPO: TRE GOL E UNA LEZIONE DI GIOCO AI GIALLOROSSI. IN GOL CALHANOGLU, DZEKO E DUMFRIES – INZAGHI RESTA INCOLLATO AL MILAN CHE HA BATTUTO LA SALERNITANA - MOU: "IL NOSTRO POTENZIALE OFFENSIVO ERA NULLO. L'INTER E' MOLTO PIU' FORTE DI NOI" - GIALLO PESANTE PER ZANIOLO CHE SALTERA’ LA PROSSIMA PARTITA - TOTTI, OVAZIONE E CORI ALL'OLIMPICO. STRISCIONE DELLA CURVA ANCHE PER DE ROSSI- VIDEO