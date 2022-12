MOURINHO DICE NO AL PORTOGALLO MA VUOLE DAI FRIEDKIN UNA ROMA IN GRADO DI LOTTARE PER LO SCUDETTO - LO SPECIAL ONE, INSEGUITO DAL SUO PAESE CHE LO VORREBBE C.T., HA BISOGNO DI RINFORZI SOPRATTUTTO A CENTROCAMPO. IN AGGIUNTA AL JOLLY OFFENSIVO SOLBAKKEN, IN ARRIVO A GENNAIO FRATTESI DAL SASSUOLO - IL PORTOGALLO SPERA DI AVERE PER I MONDIALI DEL 2026 MOURINHO (CHE PRIMA VUOLE REGALARE LO SCUDETTO O UN ALTRO TROFEO EUROPEO ALLA ROMA)

Matteo De Santis per “La Stampa”

Vincolato da regolare e profumato contratto a tempo pieno con la Roma fino al 30 giugno 2024, José Mourinho non ha potuto e forse mai davvero voluto accettare la proposta della Federcalcio portoghese. Ascoltata nei giorni scorsi l'offerta di ct (anche part time) della Nazionale presentata personalmente dal presidente Fernando Gomes, dopo aver vagliato tutti i pro e i contro del caso insieme al superagente Jorge Mendes e al suo assistente Valdir Cardoso, lo Special One ha ringraziato e risposto che non è ancora il momento.

La chiusura non è netta e definitiva: a giugno o più in là, magari per i Mondiali del 2026, se ne potrà ridiscutere. Problemi e questioni, nel caso, che riguarderanno solo il Portogallo, tentato di promuovere in via temporanea e provvisoria il selezionatore dell'Under 21 Rui Jorge sulla panchina dei grandi e poi di rifare il punto della questione in estate. Per ora, per l'eccitazione e il giubilo del popolo tifoso, non ci sarà nessun divorzio a stagione in corso tra la Roma e Mourinho, rientrato regolarmente ieri a Trigoria a dirigere la ripresa degli allenamenti.

Nei prossimi sei mesi, partendo dall'imminente mercato di gennaio, l'uno cercherà di valutare l'operato dell'altra, e viceversa, per constatare se sussistano le condizioni per proseguire nel matrimonio come da accordo (7,5 milioni netti a stagione più premi e bonus) fino al 2024 e anche oltre. La tenuta del rapporto, oltre che dai risultati, dipenderà dalla convergenza programmatica tra i piani del club e le mire dell'allenatore, 26 trofei in curriculum. Mou, come da pedigree, aspira a vincere ma ritiene i paletti del Fair Play Finanziario, appena fissati dai Friedkin con la Uefa, una complicazione difficilmente scavalcabile per attuare l'opera di rafforzamento necessaria nella sua testa.

Nell'immediato, in aggiunta al jolly offensivo Solbakken (preso a zero dal Bodo/Glimt e atteso il 1° gennaio a Roma), il gm Tiago Pinto cercherà di convincere il connazionale in panchina degli intenti programmatici societari provando ad anticipare a subito un acquisto saltato la scorsa estate e riprogrammato per la prossima come il ritorno all'ovile di Trigoria, dove era cresciuto nelle giovanili, di Davide Frattesi. Appuntamento in settimana con il Sassuolo: sul piatto il cartellino di Bove (e forse anche di Volpato) e una quindicina di milioni cash, per trovare una quadra su formula (prestito nell'immediato più obbligo di riscatto) e numeri totali (almeno 30 milioni) dell'operazione. Basterà a Mou?

