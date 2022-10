1 ott 2022 20:12

MOURINHO INGUAIA LA SUA EX INTER: DYBALA E SMALLING DI TESTA RIBALTANO I NERAZZURRI CHE PRECIPITANO A 8 PUNTI DALLA VETTA– INZAGHI ORA RISCHIA, IN CAMPIONATO L’INTER HA PERSO GIA' QUATTRO VOLTE IN 8 GARE – ANNULLATO DAL VAR UN GOL A DZEKO, TRAVERSA DI CALHANOGLU - DYBALA, CHE AVEVA REALIZZATO (CON UN TIRO AL VOLO) LA RETE DEL PARI, ESCE A INIZIO RIPRESA PER UN PROBLEMA MUSCOLARE…