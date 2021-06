MOURINHO IS COMING ROME – VENERDI’ LO SBARCO DELLO “SPECIAL” NELLA CAPITALE MA PUO’ SLITTARE LA PRESENTAZIONE: C’E’ IL RISCHIO QUARANTENA (MOU NEGLI ULTIMI 14 GIORNI HA SOGGIORNATO NEL REGNO UNITO) – PALAZZO TAVERNA, AD OGGI, È IN POLE NELLE SUE PREFERENZE E IN QUELLE DELLA MOGLIE MATILDE PER DIVENTARE LA PROSSIMA ABITAZIONE ROMANA…

Stefano Carina per "il Messaggero"

Gli ultimi giorni di riposo li ha trascorsi a 60 chilometri da Lisbona, nella sua Setubal.

Lì tra la collaborazione con Talksport, che lo vede quotidianamente protagonista in videochat nel commentare l' Europeo, e una passeggiata nella riserva naturale sull' estuario del fiume Sado con i suoi due cani (un pastore tedesco e uno yorkshire), Mourinho ha preparato lo sbarco nella Capitale. Per uno che nella sua città Natale è stato omaggiato addirittura con una strada (Avenida José Mourinho, che ha sostituito ormai 4 anni fa l' ex Rua da Saude, via della salute) e ha definito Setubal come «l' unico posto dove ancora mi sento me stesso e le persone mi trattano come una persona normale», non sarà facile approcciarsi con Roma.

Non che José non conosca le metropoli (Madrid, Milano e Londra), avendoci vissuto a lungo. Ma la possibilità di camminare per le vie della città come un signor qualunque, essere chiamato con il suo vero soprannome (Zé Mario), per un po' dovrà dimenticarselo. L' entusiasmo di Roma trasuda ormai una spasmodica attesa, alimentata dalla scelta della società di non comunicare ancora nulla a livello ufficiale. Benché lo sbarco sia atteso ormai tra venerdì (più probabile) e sabato, dal giorno dell' annuncio a sorpresa (4 maggio) è calata infatti una cortina di fumo, rotta soltanto da qualche sortita social dello Special One.

Tutto è avvolto da un alone di mistero che dovrà tener conto della quarantena obbligatoria per chi proviene dalla Gran Bretagna. Problema che Mou dovrebbe aver dribblato trasferendosi in Portogallo 10 giorni fa, come documentato dalla foto dei suoi cani (compagni di vita inseparabili) in spiaggia, inserita su Instagram venerdì che si somma al simpatico siparietto del 22 giugno con la giornalista Laura Woodsy che gli chiedeva dei trofei che facevano da sfondo al collegamento con Talksport («Sono soltanto la metà», la replica). Coppe che José colleziona nella sua dimora a Setubal.

Nel caso invece di un blitz londinese, come spiegato nell' articolo qui a fianco, a meno di un permesso speciale di lavoro, Mou dovrà sottoporsi ad un isolamento fiduciario.

NICK DI CORSA CON LALIN José sarà preceduto dal fedelissimo Carlos Lalin. Lo storico preparatore atletico dello Special One inizierà domani un pre-ritiro a Trigoria che coinvolgerà alcuni calciatori, tra cui Zaniolo. Nicolò è tornato ieri sera, oggi effettuerà al Fulvio Bernardini un tampone molecolare e domani inizierà un lavoro che - sommato a quello svolto nell' ultimo mese a Pontremoli con il preparatore Bisciotti - lo porterà ad aggregarsi al gruppo sin dal primo giorno di allenamento. Il programma della Roma è delineato, almeno inizialmente: tre settimane a Trigoria.

Poi a fine luglio, dopo la presentazione del 25 contro il Craiova (si attende la disponibilità dell' Olimpico alle prese con i lavori per la rizollatura), ci si sposterà in Austria o in Portogallo per altri 7-10 giorni. Nel frattempo, Mourinho avrà avuto modo di visionare di persona Palazzo Taverna, la dimora situata nel cuore della città tra Piazza Navona e Castel Sant' Angelo, che ad oggi è in pole nelle sue preferenze e in quelle della moglie Matilde per diventare la prossima abitazione romana.

