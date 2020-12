IL MOZZICO DI SUAREZ! INDAGATI IL DIRIGENTE PARATICI E GLI STORICI AVVOCATI DELLA JUVE CHIAPPERO E TURCO, PER L'ESAME DI FARSA DEL CALCIATORE URUGUAIANO. SOSPESI ANCHE I VERTICI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA - NELLE CARTE LA TELEFONATA DELLA MINISTRA PAOLA DE MICHELI PER METTERE IN CONTATTO PARATICI CON UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI CITTADINANZA

Fabio Tonacci per www.repubblica.it

paratici nedved

Sono indagati Fabio Paratici, dirigente della Juventus, e gli avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco, per l'esame di farsa di italiano del calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez. Sospesi anche i vertici dell'Università per stranieri di Perugia, dove il giocatore a settembre ha svolto la prova, necessaria per prendere il passaporto comunitario ed - eventualmente - passare alla Juventus. Nelle carte la telefonata della ministra Paola De Micheli per mettere in contatto Paratici con un funzionario del Viminale.

Gli avvisi di garanzia sono stati notificato oggi a Torino, mentre a Perugia veniva recapitata ai vertici dell'Università per stranieri un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione, per otto mesi, dall'esercizio del pubblico ufficio per la rettrice Giuliana Grego, il direttore generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina (che ha preparato Suarez all'esame) e il componente della commissione "Celi Immigrati" Lorenzo Rocca, per i reati di rivelazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici.

"Gli accertamenti investigativi hanno consentito - sostengono infatti i pm - di comprendere come, nei primi giorni del mese di settembre del 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per "accelerare" il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez, facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all'università, tuttora in corso di approfondimento".

E la conferma ufficiale dell'informazione di garanzia al dirigente bianconero arriva anche dal club ribadisce "con forza la correttezza dell'operato" del suo dirigente e "confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli".

Il reato che gli viene contestato sono le false dichiarazioni al pubblico ministero, come anche allo storicoa avvocato della Juventus, Luigi Chiappero. Maria Turco, invece, sempre dello studio legale Chiusano di Torino è accusata di aver concorso moralmente e di essere stata ispiratrice su mandato della Juventus del falso con cui l'Università per stranieri istituiva una sessione d'esame straordinaria per esigenze logistiche legate al Covid.

