Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, è molto semplice. Nel primo tempo dell’Inter-Juve di stasera i nerazzurri conducevano 1-0 nel giocare contro una squadra che in attacco non valeva un cicca. Nel secondo tempo, quando fra i bianconeri sono entrati Paulo Dybala e Federico Chiesa, la Juve s’è guadagnata un rigoretto e ha pattato 1-1. Resta dunque a tre punti dall’Inter e a dieci dal Napoli.

Per il resto è stata una partita mediocre nel senso che di giocate di valore se sono viste poche o pochissime. L’Inter del primo tempo stava molto sul pezzo, i suoi uomini arrivavano sulla palla per tempo né mollavano la presa quando si trattava di difendere. Sapeva pressare, correre, ragionare. Demoniaco Barella, uno che sa fare di tutto e in ogni zona del campo, un giocatore che io invidio enormemente all’Inter e di cui sono sicuro che ai tempi di Luciano Moggi avrebbe indubitabilmente vestito la maglia bianconera. Barella ha tutto, la corsa, l’inserimento in attacco, il tocco perfetto, la tigna, l’intelligenza di quello che va fatto e del come va fatto.

Per quel che è della Juve, l’ho detto prima. E’ come se nei primi 45 minuti fosse stata sprovvista del reparto attaccante. Il Cuadrado attuale è l’ombra del giocatore cui da anni eravamo abituati. Il macedone Kulusevski è un giocatore di cui io non afferro l’entità, le valenze possibili, quale sia lo spicchio di campo che gli è più proprio. E dire che passava come il grande acquisto della Juve. Quanto a Morata è buono, intelligente e tutto. Di certo non fa reparto da solo. La Juve ha rinunziato a Ronaldo, e va bene così. Ma senza Dybala e il miglior Chiesa diventa una squadretta da quarto o quinto posto nel torneo di serie A. E tanto più che il nostro centrocampo ansima assai. Barella lo sovrastava da solo. Ho detto da solo.

Staremo a vedere. Io sono realista, non mi pare che questa Juve accederà a chissà quali risultati. E’ bene che ce lo togliamo di bocca il sapore di quei nove scudetti vinti uno dopo l’altro. E’ stato un tempo meraviglioso. Ma è finito.

