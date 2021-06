"NON SO DIRE SE QUESTO PERENTORIO 3-0 ALLA TURCHIA RENDE L’ITALIA UNA SQUADRA CHE PUÒ ASPIRARE LEGITTIMAMENTE A VINCERE GLI EUROPEI

Giampiero Mughini per Dagospia

italia turchia immobile

Caro Dago, francamente non so dire se questo perentorio 3-0 con cui abbiamo messo sotto la Turchia nella partita d’avvio dei campionati europei sia una palmare risposta al quesito che noi tutti ci poniamo.

Se questa nazionale azzurra sia senz’altro una squadra la cui qualità e la cui compattezza la rende una squadra che aspira legittimamente a vincere gli Europei, o se non abbia invece ragione il puntuto Antonio Cassano mio amico nel dire che questa squadra non ha incontrato finora un avversario di vaglia e che a quel punto saranno dolori.

Non so affatto se questa Turchia che abbiamo dominato in lungo e in largo per 90 minuti sia una squadra media o men che media.

Di certo la nostra squadra c’è, e non è neppure vero che sia sprovvista di primattori. Donnarumma a parte, non sono forse dei primattori Jorginho, il dottor Chiellini, il Bernardi com’è oggi, uno spumeggiante Spinazzola che sulla fascia sinistra è stato costantemente un castigo di Dio?

italia turchia mancini

E poi c’è che tutti loro hanno l’aria di essere sodali e amici. Quando Immobile è uscito a cedere il suo ruolo a Belotti, i due si sono accarezzati e sorrisi. Lo stesso vale per il senso di compattezza che manifestano i reparti tra loro, l’agevolezza delle giocate comuni, i saettanti duetti in attacco. Nessuno fa la primadonna, tutti giocano per tutti. Sarà vera gloria o no, non lo so.

italia turchia mattarella sassoli

Di certo questo abbiamo visto in campo stasera, ed era un campo che ci commuoveva perché finalmente l’arte di dare dei calci a una palla era circondata da un pubblico festante. La prima volta da poco meno di due anni.

E poi c’è che quando io vedo i nostri undici ragazzi che cantano festosamente l’inno di Mameli, mi commuovo. E’ divenuto talmente raro assistere a qualcosa che ci dia l’orgoglio di essere italiani, a qualcosa che ci dia l’emozione di essere destinati a un obiettivo comune, a qualcosa che valga più delle sette e delle confraternite e delle gang ideologiche che vorrebbero scaraventarci gli uni contro gli altri. Italiani, punto e basta. 3-0. Evviva.

ITALIA TURCHIA 2

mughini totti nesta europei cerimonia inaugurale europei cerimonia inaugurale 1 totti andrea bocelli 1 andrea bocelli stadio olimpico fuochi d artificio

ITALIA TURCHIA 5 ITALIA TURCHIA 1 ITALIA TURCHIA ITALIA TURCHIA 3 italia turchia tifosi