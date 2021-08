ANTONELLA PALMISANO A TOKYO 2020

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, vedo la nostra Antonella Palmisano conquistare la quarta medaglia d’oro nell’atletica per l’Italia e allibisco. Non credevo nella mia vita di vedere una che come donna e come persona mi procurasse l’emozione che Brigitte Bardot mi procurò nel suo film d’esordio, con quella sua danza finale di cui un critico francese scrisse che era nuda e invece aveva appena sollevato un tantino la gonna. Mi spiego.

ANTONELLA PALMISANO A TOKYO 2020.

Non è stato che Antonella marciasse al pari di quelle che ha lasciato cinquanta metri dietro. Quelle andavano a piedi, lei danzava sul selciato. Quelle facevano dei passi uno dopo l’altro, lei cavalcava sul destriero costituito dalle sue gambe affilate. Mai vista una tale eleganza, una tale fluenza nello sport, un tale orgoglio di sé e delle proprie risorse. Quando poi Antonella s’è ammantata per un attimo della bandiera azzurra, a quel punto dai miei occhi è spuntata una lacrima o forse più d’una. Quarta medaglia d’oro nella disciplina regina delle Olimpiadi. Grazie, Antonella

antonella palmisano palmisano ANTONELLA PALMISANO A TOKYO 2020 2