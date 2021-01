2 gen 2021 18:30

UN MUNDIAL PER L’ETERNITA’ – LE CENERI DI PAOLO ROSSI IN UN’URNA A FORMA DI COPPA DEL MONDO (CHE L'ATTACCANTE HA CONTRIBUITO A FAR VINCERE ALL'ITALIA NEL '82 CON 6 RETI) - LA CERIMONIA A PRATO FORTEMENTE VOLUTA DALLA MOGLIE DI PAOLINO – IL VESCOVO: “LE SUE IMPRESE RESTERANNO NELLA MEMORIA, LA SUA PERSONA RESTA VIVA IN DIO” – TRA LE 200 PERSONE PRESENTI IN DUOMO, GLI EX CALCIATORI ANTOGNONI E GIOVANNI GALLI, I FIGLI E... – VIDEO