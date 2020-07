14 lug 2020 12:29

MURIEL, CHE BOTTA! L’ATTACCANTE DELL’ATALANTA CADE FORTUITAMENTE IN PISCINA MENTRE ERA A PRANZO CON I COMPAGNI DI SQUADRA - RICOVERATO IN UNA CLINICA CON UN TRAUMA CRANICO E UNA FERITA LACERO-CONTUSA. NULLA DI PARTICOLAMENTE GRAVE, MA CERTAMENTE NON POTRÀ PRENDERE PARTE ALLA SFIDA CONTRO IL BRESCIA DI QUESTA SERA - QUELLA VOLTA CHE IL PORTIERE FREY FINI' KO DOPO UN TUFFO IN PISCINA...