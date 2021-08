27 ago 2021 12:56

IL MURO DEL PSG INIZIA A SGRETOLARSI – DALLA SPAGNA: MBAPPÉ AL REAL MADRID È COSA FATTA! – DOPO IL NO DEL PSG ALL’OFFERTA DA 160 MILIONI DI EURO, LA DIRIGENZA FRANCESE AVREBBE ACCETTATO IL RILANCIO DEL REAL A 170 MILIONI + 10 DI BONUS, MENTRE AL GIOCATORE ANDRANNO 30 MILIONI NETTI L'ANNO PER CINQUE STAGIONI – EPPURE DA DA ISTANBUL IL PRESIDENTE DEI PARIGINI AL KHELAIFI AVEVA DETTO: "SU MBAPPÉ SONO STATO MOLTO CHIARO, TUTTI CONOSCONO LA NOSTRA POSIZIONE. NON VOGLIAMO CAMBIARE"