A MUSA DURO - DAL BARCONE A SAN SIRO: IL “PROFUGO” GAMBIANO MUSA JUWARA, ATTACCANTE DEL BOLOGNA, SANCISCE IL FALLIMENTO DI CONTE – 4 ANNI FA LO SBARCO IN SICILIA A BORDO DI UN GOMMONE, IL CENTRO D'ACCOGLIENZA IN BASILICATA, IL SUO PRIMO ALLENATORE CHE LO ADOTTA E IL PRIMO, PESANTISSIMO, GOL IN SERIE A CONTRO L’INTER - "LA DEDICA? E’ PER MIHAJLOVIC" – VIDEO

Nel 2016 un giovanissimo Musa Juwara lasciava l'Africa a bordo di un barcone per approdare sulle sponde della Sicilia. Poco più di quattro anni dopo quel ragazzino che era stato smistato in un centro d'accoglienza in Basilicata e veniva poi adottato dal suo primo allenatore, ha segnato la sua prima rete in Serie A. Una gioia incontenibile per l'attaccante classe 2001 che con il suo gol ha contribuito all'eccezionale vittoria del suo Bologna sul campo dell'Inter.

Musa Juwara protagonista di un vero e proprio exploit in Inter-Bologna è arrivato in Italia il 10 giugno 2016. Il classe 2001 gambiano approdò sulle cose della Sicilia a bordo di un barcone alla ricerca di fortuna come molti suoi connazionali. Smistato in un centro di accoglienza a Ruoti, Musa con il pallone tra i piedi mostrò tutto il suo talento, ottenendo così la possibilità di giocare per la squadra della Virtus Avigliano, nelle Giovanili. Qui stabilì un feeling unico con la famiglia dell'allenatore Vitantonio Summa che decise di adottarlo. Juwara lasciò così il centro di Ruoti e andò a vivere in casa Summa, dove fu accolto come un fratello dai due figli della coppia.

Nel 2017 l'attaccante finì nel mirino del Chievo Verona che dopo una serie di problemi legati al tesseramento riuscì ad aggregare il ragazzo alla Primavera. La prima convocazione con i gialloblu arrivò a fine 2018, pochi mesi prima del prestito al Torino Primavera per il Torneo di Viareggio. Dopo la parentesi granata con 3 gol in 3 partite, il ritorno a casa e l'esordio tra i professionisti nel match di maggio 2019 contro il Frosinone. Nell'estate il trasferimento al Bologna per 500mila euro, con Mihajlovic che subito gli ha concesso fiducia. Una fiducia ben ripagata anche nel match contro l'Inter, dove è arrivato il primo pesantissimo gol in Serie A.

