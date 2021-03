A MUSETTI DURO! IL TENNISTA AZZURRO (CHE VOLEVA FARE L’ATTORE) BATTE ANCHE DIMITROV ED È IN SEMIFINALE SUL CEMENTO DI ACAPULCO. ORA SULLA SUA STRADA C’È IL N. 5 DEL MONDO TSITSIPAS - DA LUNEDÌ IL 19ENNE ENTRERÀ NELLA TOP 100: SARÀ NUMERO 93 – “HO GIOCATO LA PARTITA PIÙ BELLA DELLA MIA VITA MA IL MIO ALLENATORE HA DETTO CHE VUOLE UCCIDERMI...” - LA PRIMA VOLTA CON LA RACCHETTA IN MANO NEL GARAGE DELLA NONNA, LA LETTERA DI DIEGO NARGISO DOPO LA VITTORIA AGLI AUSTRIALIAN OPEN JUNIORES: “E’ PROPRIO ADESSO CHE INIZIANO I GUAI” – VIDEO

Il match è finito con il pubblico che intonava un coro che faceva "OH LORENZO MUSETTI” ? Straordinaria la settimana di Lorenzo fin qui, adesso un'altra fanatstica sfida, contro Stefanos Tsitsipas ? ?pic.twitter.com/Xw2ghFBXD8 — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) March 19, 2021

Da gazzetta.it

Un’altra impresa di Lorenzo Musetti: sul cemento di Acapulco (1.053.560 dollari) il 19enne ha battuto 6-4 7-6 (3) Grigor Dimitrov (n. 16 del mondo) ai quarti. Una corsa magnifica, dopo aver superato le qualificazioni e aver piegato al primo turno il n. 9 del mondo Diego Schwartzman e al secondo Frances Tiafoe (n.56). Musetti ha avuto 4 matchpoint sul 5-4, altri due sul 6-5, ma Dimitrov è riuscito ad agguantare il tie-break. E qui Musetti è stato perfetto, sotto dall’1-2 ha raccolto 5 punti di fila per chiudere 7-3.

E’ solo il quarto torneo Atp per Lorenzo Musetti, da lunedì entrerà nella top 100: sarà n.93. Ora sulla sua strada c’è il n. 5 del mondo Stefanos Tsitsipas (5 del mondo) che ha eliminato in tre set — 7-5 4-6 6-3 — sul canadese Felix Auger-Aliassime. In semifinale anche Alexander Zverev (si è ritirato il suo avversario, Casper Ruud) che incrocerà Dominic Koepfer

LE PRIME PAROLE — È contentissimo, Musetti, come è giusto che sia. “È incredibile. Non me l’aspettavo. Oggi ho giocato la partita più bella della mia vita. Grigor è un grande combattente. È stato davvero difficile per il mio allenatore. Ha detto che vuole uccidermi. Sono felice perché anche quando non ho sfruttato i primi 4 match point sono rimasto lì con la testa.

L’atteggiamento ha fatto la differenza”. Adesso lo aspetta Stefanos Tsitsipas per un altro duello di rovesci a una mano spettacolari. Il greco numero 5 al mondo (è anche il suo carrier high) è il più alto in classifica che Lorenzo abbia affrontato: “Adesso vorrei solo andare a dormire. Ci penserò domani dopo una bella dormita. Di certo sarà una grande esperienza: lui sta giocando bene, io anche e in più non ho niente da perdere”.

